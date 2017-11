Actriz de ‘Smallville’ es acusada de liderar secta sexual que marcaba y golpeaba a las mujeres

Hace alrededor de una década, la actriz Allison Mack alcanzó una relativa fama gracias a su papel en la serie Smallville, que cuenta los inicios de Superman. Interpretaba a Chloe Sullivan, la amiga periodista del héroe, que se convirtió en una presencia constante a lo largo de las casi diez temporadas del show.

Allison Mack es ahora noticia, pero por razones bien distintas. Tal y como refleja la prensa británica, la actriz ha sido acusada de ser la segunda de a bordo de una secta sexual de mujeres que maltrata físicamente a sus integrantes. Se trataría de un grupo derivado del culto NXIVM, una secta sexual denunciada por diversos medios como el NY Times, y que en el caso de la liderada por Mack se hace apodar DOS.

En octubre, el periódico The New York Times reportó que Nxivm, que también ofrece cursos de negocios a profesionales llamados Programas de Éxito Ejecutivo (PEE) y cuenta con 400.000 miembros en los Estados Unidos, México y Canadá, ocultaba una hermandad secreta que pone a dieta, marca como ganado y castiga violentamente a las mujeres si no reclutan suficientes “esclavas” para la organización.

El miércoles, un ex vocero del grupo llamado Frank Parlato le dijo al diario británico The Sun que “una actriz galardonada con el premio Emmy” es una “reclutadora clave” para Nxivm, pero no fue hasta el jueves que Daily Mail confirmó que se trataba de la actriz de Smallville.

Según Parlato, que fue despedido tras ser descubierto por Raniere investigando los registros financieros de la compañía, Mack creó DOS con la intención de convertirlo en una organización mundial que sería una “fuerza para el bien y una fuerza femenina contra el mal”.

Según ex miembros de DOS, solo las mujeres más leales pueden unirse a la secta y solo si primero aceptan entregar material personal comprometedor al grupo como muestra de confianza.

Una vez admitidas, descubren la estructura piramidal de la secta, con Raniere y Mack como líder y sublíder respectivamente, cada uno amo de un grupo personal de fieles esclavos que a su vez son amos de otros esclavos de menor jerarquía.

Parlato también reveló que mientras que Raniere exige una dieta estricta de entre 500 a 800 calorías por día a sus esclavas, Mack golpea con una paleta los traseros de las mujeres que no logran reclutar suficientes esclavas para ellas mismas.

Según Daily Mail, una vez consideradas lo suficientemente dignas de entrar en el grupo, se les ordena desnudarse a las mujeres en una ceremonia de iniciación en el cual se las yerra con un símbolo que contiene las iniciales de Raniere y de Mack.