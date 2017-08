Adriana Barrientos recibe fuertes mensajes tras su comentario en ‘Maldita Moda’

El sábado pasado, Adriana Barrientos fue nominada como una de las peores vestidas en “maldita moda”, luego de lucir una estola de zorra plateado y jactarse de ello. “Que me quemen viva, que me quemen en el infierno, pero no me importa” comentó en el espacio de moda de chilevisión.

Palabras que desataron la furia de Nicanor Bravo y Fran García-Huidobro, quienes la criticaron por lucir este accesorio. Lo mismo ocurrió con los televidentes, quienes la lapidaron en redes sociales.

Feliz en mi evento lanzamiento de la carta braille de mi restaurant favorito @la_piccola_italia junto a @mariela_sotomayor @pilarjarpa y a sebastian Una publicación compartida de Adriana Barrientos Oficial (@leonabarrientos) el 9 de Ago de 2017 a la(s) 11:48 PDT

Sin embargo esta nominación le pasó la cuenta a Barrientos, quien aseguró haber recibido amenazas de muerte por esto. En conversación con el programa “Intrusos”, la modelo comentó que tras difundirse estas imágenes en chilevisión, intentaron funar un desfile del que participó.

“Tenía a todos preocupados por este tema. Fue super agresiva la respuesta de la gente después que se emitiera el programa. Mis cuentas de Instagram y Twitter explotan con garabatos, con amenazas. Me han amenazado hasta de muerte, tengo un susto tremendo” señaló “la leona”.

Pero Barrientos decidió pedir disculpas por la polémica que generó al usar la estola y por sus desafortunadas palabras en el programa de chilevisión, “la verdad es que es un regalo que me hicieron cuando chica, lo tengo guardado ahí. Hoy día ya no se usan pieles de animales (…) pero la verdad es que en ese minuto salí apurada, cometí ese error y no pensaba que iba a haber prenda, pensaba que iba a pasar inadvertida pero la verdad es que lejos de pasar inadvertida generé una polémica espantosa. Hoy me arrepiento” finalizó.

Revisa sus dichos aquí:

