Aldeanos brasileños realizan espeluznante descubrimiento en el interior de un caimán (FUERTE FOTO)

En el estado brasileño de Tocantins, al norte del país, se ha llevado a cabo un espeluznante descubrimiento en el interior de un caimán de casi cuatro metros de largo: han sido extraídos los restos de una persona, informa el diario ‘Correio Braziliense‘.

Se cree que los restos pertenecen a Adilson Bernardes de Oliveira, quien desapareció el pasado 28 de julio en una región amazónica del municipio de Lagoa da Confusão mientras acampaba a orillas de un río.

