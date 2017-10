Alejandra Valle aclaró que este es su rol en Intrusos en medio de la vacante dejada por Jennifer Warner

Tras la emotiva salida de la pionera de la farándula, Jennifer Warner, del programa de farándula Intrusos, de La Red, quien ocupó su lugar fue Alejandra Valle. Y es que la rubia ha manifestado en reiteradas ocasiones que es precisamente Alejandra quien tiene las condiciones para ser su natural sucesora.

Pero al parecer no se trata de algo definitivo, ya que la propia Alejandra señaló al diario La Cuarta: “No soy animadora oficial de Intrusos, estoy reemplazando como siempre. Eso lo hago desde hace tres años en La Red y antes en Mega“. En su cuenta de Instagram, Alejandra compartió una publicación que refleja cómo se siente en la actualidad: “Cansada…mental y anímicamente sobre todo. Pero agradecida de todos aquellos que hoy se han dado un tiempo de entregar una sonrisa y una palabra de buena onda. Buenas noches para todos y ánimo para los que seguimos trabajando… en eso estoy también“.

Méritos y conocimientos tiene de sobra, sin embargo, que ella ocupe el rol de conductora no fue validado por los televidentes que de inmediato se manifestaron en redes sociales, principalmente Twitter. Recordemos que el viernes pasado fue el último programa de Jennifer como conductora del espacio, donde se vivió una emotiva despedida por parte de sus compañeros que lamentaron su salida. “La verdad es que quiero decirles con todo cariño, mirándolos a los ojos, que han sido cinco años preciosos. Ha ido una etapa muy importante en mi vida, me siento realizada, me siento contenta”, expresó en esa ocasión Warner.

vía pagina7