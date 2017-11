Alejandro Sanz es visto públicamente con sus dos hijos mayores

La ocasión lo ameritaba, y es que el cantante fue nombrado Persona del Año en el marco del Grammy Latino y la hija que tiene con Jaydy Michel, y el hijo que tuvo con una diseñadora, estuvieron ahí.

Alejandro Sanz recibió este miércoles un emotivo reconocimiento por sus compañeros y amigos artistas como Persona del 2017 en el marco del Grammy Latino en una gala celebrada en el casino Mandalay Bay de Las Vegas.

“Esta es una noche llena de sorpresas y algo muy bello en mi vida que me den un reconocimiento los propios artistas, así que estoy muy feliz y con los nervios a flor de piel porque es una noche de muchas emociones”, declaró Sanz en su paso por la alfombra roja.

Sin duda no podían faltar en la ceremonia los motores de su vida, para empezar su esposa, Raquel Perera, así como sus dos hijos mayores: Manuela Sánchez Michel, de 16 años y producto de su matrimonio de cinco años con la modelo mexicana Jaydy Michel; y Alexander Sánchez Rivera, quien tiene 14 años y nació de la relación extramarital que vivió el cantante con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. Los otros dos hijos que tiene con su actual pareja, Dylan y Alma -de cinco y tres años respectivamente- no acudieron al homenaje por ser aún pequeños.

Esta es de las pocas veces que el cantante español aparece públicamente junto a sus dos hijos mayores, sin contar que no publica fotos en redes junto a ellos para proteger su identidad, algo que también cuida mucho Jaydy Michel con Manuela, pues cuando comparte algo de ella nunca muestra su cara. Por su parte, Alexander es el hijo menos conocido de Alejandro pues su mamá no es una figura tan pública y no habíamos visto cuánto había crecido en los últimos años.

Aunque Alejandro desfiló solo por la alfombra roja, ya dentro del evento fueron fotografiados juntos como una gran familia, de hecho se nota que los hijos de Sanz se llevan perfecto con Raquel.

El cantante español, quien ha ganado 18 Grammy Latino en su carrera es, junto con Calle 13, el artista que más nominaciones y premios ha recibido en la historia de esta ceremonia que cumple su aniversario 18.

