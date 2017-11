En las últimas semanas, el mundo entero se ha remecido con las múltiples denuncias de acoso sexual que pesan en contra de grandes nombres de Hollywood como lo son el productor Harvey Weinstein y, ahora último, Kevin Spacey. De hecho, tras revelarse lo ocurrido con el protagonista de House Of Cards, la plataforma Netflix decidió desvincularse por completo del actor y dejó en suspenso el futuro de la producción.

En nuestro país también son múltiples los casos. Solo hace unos días Emeterio Ureta aseguró en Mentiras Verdaderas que había cometido acoso sexual mientras fue gerente general de una empresa. Así también luego de una serie de reportajes publicados por POTR que buscaba visibilizar diversos casos de acoso y violencia de género en el mundo de la musica, Alex Anwandter se refirio en una extensa publicación en su Facebook, para entregar su propia visión sobre lo ocurrido.

En el reportaje se menciono a los casos ocurridos en el mundo de la música local y que involucran a integrantes de grupos musicales como Planeta No y Me llamo Sebastián, entre los que figura Pablo Gálvez, sobre quien recayeron varias denuncias.

Este texto o carta o lo que sea, nació porque no quería ser parte de la indiferencia ante los casos de acoso y discriminación. Pero tampoco me voy a sumar a la condena ciega ni voy a patear a nadie en el suelo”, sostienen en un pasaje de la declaración.

Y luego postuló que “me parece pésimo lo que hizo Gonzalo (de Planeta No), terrible. Ese Pablo Gálvez cometió un crimen, en lo que a mí respecta. Lo de Me llamo Sebastián, me parece más narcisismo que ser un encubridor, en lo personal”.

“Esos son mis juicios rápidos si me los piden. Pero me parece que mis juicios no son necesarios. También he sido parte de la misma violencia, de una forma u otra”, detalló.

En los siguientes parrafos, Anwandter reflexionó proponiendo que “hablando de esto, quizás, ayude a terminar con que los chistes cochinos, lenguaje inapropiado, joteo indeseado. Por eso hablo también, como partícipe de esa misma cultura que he criticado y que me gustaría ayudar a cambiar.

Recordemos que Álex Anwandter tampoco guardó silencio por el caso de violencia de género denunciado por la ex pareja de Tea Time, señalando que “es extremadamente común y no es a ajena a ambientes supuestamente liberales como el musical”.

“Los Tetas, un grupo de hombres con un nombre de por sí misógino -misoginia típicamente disfrazada como pseudo-transgresión-, publicaron en respuesta a esta acusación un repugnante comunicado, fiel reflejo de cómo la sociedad responde a cuando una mujer revela que es abusada: dudaron de la veracidad de acusación”, prosiguió el músico.