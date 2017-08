Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez pasean su amor bajo la Torre Eiffel

Luego de que la imagen donde aparecen Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez mirando el inicio de la Premier League la semana pasada se viralizara, la actriz debió explicar por qué tenía esa cara de aburrida, ya que muchos comenzaron a cuestionarla. Asegurando que todo se debía a que el Arsenal estaba perdiendo.

Ahora nuevamente imágenes de la pareja se hicieron viral, pero esta vez por demostrar su amor en París. Francia. Este fin de semana el futbolista y la hija de Carola Arregui fueron paparazzeados mientras se besaban bajo la Torre Eiffel, vídeo que rápidamente se comenzó a compartir en redes sociales.

El taxista que trasladó a los tortolitos fue el encargado de dar la noticia, Jean-Daniel Owona, quien en exclusiva conversó con LUN. “El sábado los recogí en la zona de Trocadero. Estaban en un famoso restaurant ‘Le Café de l’homme’ (al frente de la Torre Eiffel). Yo supe que era Alexis, porque un hombre del restaurante, en los estacionamientos, me lo dijo. Ellos me pidieron que los llevara al hotel entonces” señaló.

Para luego detallar, “Querían ir a tomarse fotos en la Torre Eiffel. Se bajaron del taxi y ahí me puse de pie al lado de mi coche y con el zoom los grabé. Se besaron apasionadamente justo debajo de la torre y fue genuino”.

Mira aquí el vídeo:

On me dit que M. Et Mme @Alexis_Sanchez ont choisi @PSG_inside (en tout cas je leur ai bien vendu @Paris #kisstoureiffel pic.twitter.com/2PLFDFjWrB

— Taxibynight (@jdowona) 12 de agosto de 2017