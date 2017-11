Álvaro Ballero contó su dura batalla contra la pérdida de la visión

Álvaro Ballero confesó que hace varios años que lucha contra una compleja enfermedad. En entrevista con La Cuarta, el ganador de ‘Protagonistas de La Fama’ contó que casi queda ciego a causa de una deformación de la córnea que tiene desde los 25 años.

“Tengo Queratocono, que es una deformación de la córnea, que hace que sea irregular y que tome una forma progresiva de cono. Uno ve borroso de lejos y también de cerca”, contó al diario popular.

Esta enfermedad que afecta principalmente a los hombres lo dejó con un 10% de visión en el ojo derecho y con un 30% en el izquierdo, haciéndosele muy complejo trabajar por los dolores de cabeza que le producía. Eso, sumado a los problemas prácticos como no poder sacar licencia de conducir.

Hasta hace ocho años no existía tratamiento para el problema, salvo algo tan categórico como un trasplante de córnea. Afortunadamente para él aparecieron dos cirugías, una de ellas se llama “anillo de ferrada”, que permite aplanar la córnea para así poder usar lentes de contacto. También surgieron los lentes semi rígidos llamados esclerales, opción que prefirió Ballero.

“Me corrigió de un 10 por ciento en el ojo derecho a un 90% y en el izquierdo de un 30% a un 100%. (…) El cambio fue mucho. No me veía las canas, las arrugas y lo mal afeitado que quedaba cuando no tenía los contactos puestos. Es milagroso lo que estos lentes hicieron con mi vista”, explicó.

Afortunadamente para el ex Canal 13 su cuerpo toleró estos ópticos, pues al apoyarse en una parte blanda poca gente los soporta.

“Mucha gente no lo tolera y yo al principio tampoco. Cuando partí me lo sacaba y me dolía el ojo hasta 4 horas después”, agregó.

Ahora, Álvaro Ballero tiene una mejor calidad de vida. “Me hice adicto a ver bien”, afirmó en la entrevista.

M360