Amante de Francisco Huaquipán rompió el silencio: negó estar al tanto de su situación y lo acusó de mentiroso

El famoso ex futbolista y protagonista de realitys como Mundos Opuestos y ¿Volverías con tu Ex? -donde participó junto a su esposa- fue grabado en Peumo, localidad frutera de la VI Región, saliendo de una casa en medio de los gritos y recriminaciones de su esposa y una cachetada de su hija.

La semana pasada su mujer, Mitzi Bustos, llegó a Primer Plano, donde hizo llorar a los panelistas y animadores con su relato. Aseguró que el deportista le fue infiel y que, al enfrentarlo, él se fue de la casa, el lunes 23 de octubre.

A Mitzi le informaron anónimamente que la joven de 26 años Priscilla Pérez estaba viviendo con Huaiquipán en Peumo.

El miércoles 25 la sufrida esposa partió con su hija hasta allá y se produjo la fuerte riña. Luego, en el estelar de farándula de Chilevisión afirmó que estaba segura de que a su marido le hicieron magia negra.

Este viernes fue el turno de Priscilla Pérez. La joven soltera, que tiene una hija de 4 años, fue entrevistada por Primer Plano en Peumo y luego en directo, en el estudio.

Pérez contó como conoció al futbolista, quien viajaba a su bonito pueblo a dar clases deportivas y a jugar. Los padres de Priscilla lo invitaron a su casa a comienzos de agosto pasado y el 31 de ese mismo mes Francisco le pidió oficialmente pololeo a la joven. Este fue parte del relato de ella en el estelar de CHV:

“Que hace dos años que no estaba con ella, eso me lo vino a decir a mí. Tenía una historia allá, pero también venía a hacer otra acá conmigo. Puede ser que toda su vida haya estado embrujado, porque no es la primera vez que la engaña, conmigo.

“Yo sabía que él estaba casado, pero que estaba separado de hecho. Nosotros sabíamos, por lo que él nos decía a nosotros, a todos nuestros amigos alrededor, él decía que estaba separado. Que estaba en la casa, pero que no estaba con ella, que dormía en otra habitación.

“Igual sospechaba, porque cuando nosotros hablábamos por WhatsApp o video llamada, él decía ‘cuando yo te escriba, tú me escribes’. Yo le decía ‘pero si tú no estás con ella, ¿entonces cuál es el problema?’

“En la casa de mi tía, estuvimos ahí durante dos semanas. Pero para mí también fue extraño eso, porque nadie lo llamaba a él. Su mujer, por ejemplo, no lo llamaba, así como ‘¿dónde estás?’, ‘¿qué estás haciendo?’, ‘¿cuándo vas a volver?’.

“Yo estaba registrada (en el celular de Huaiquipán) por otro nombre. (Estaba registrada) Como ‘Juanito’. Hay que tomarlo para el humor, no me queda otra. Yo me vine a enterar ahora.

“Fue una historia de amor súper bonita, pero en la cual me mintió. Me gustaría que se sepa la otra versión de lo que pasó. Me siento engañada, utilizada, porque el tampoco dio cara, él tampoco fue sincero. La engañó a ella pero también me engañó a mí. Fue él quien me dijo que estaba separado. Fue él quien me dijo que se iba a divorciar. Era solo una mentira.

“(El día en que Mitzi Bustos llegó a Peumo con su hija) Le dije que saliera, porque si él no daba la cara iba a salir yo, y ahí es cuando él sale y lo encara, y ella fue la primera la que le dio una cachetada. Lo más terrible de esto es que él nunca reconoció nada, porque si él hubiese dicho ‘sí, estoy con otra mujer, no me hagas escándalo, si entre nosotros no hay nada’. Si él hubiese sido otra persona, hubiese dicho eso. ¿El qué prefirió? Tomar una bici y salir arrancando.

“Si yo supiera hacer brujería, o hubiese estudiado magia negra, te lo juro que a él nunca en la vida le hubiese hecho una brujería. Me hubiese buscado otro, que no tuviese problemas, que estuviese bien, sin hijos, soltero. Me molesta mucho que digan eso, pero mi conciencia está muy tranquila.

“A su mujer le conviene mucho decir que su marido fue engatuzado, o que le hicieron magia negra, para tomarse de eso y que yo le hice magia negra para estar conmigo. Pero ella debiese decirle la verdad, que a lo mejor su relación estaba quebrada hace mucho tiempo, porque en realidad este hombre puede ser que toda su vida hubiese estado embrujadao, porque esta no es la primera vez que la engañó, conmigo. Ya la ha engañado varias veces con otras mujeres. Entonces ¿yo soy la culpable?

“El me contó de una relación anterior. Me dijo que había sido una relación de dos días.

“A ella le digo que para la otra tenga un poco más de respeto. Porque ella llegó a mi casa a insultar, había niños. Estaba mi hija, de 4 años, otra niña de 4 años, y otros niños, de 6, 8, y eso es lo único que le pido. Y yo no tengo la culpa, es él quien le mintió.

“Yo vine para dejar en claro que ni mi mamá ni yo le hicimos brujería. Es por mi mamá, porque a mi mamá la involucraron.

“Ahora es mi momento de decirle a mi mamá que la amo mucho, que la quiero y que se quede tranquila, que nosotros nunca hemos hecho nada malo. Nada de brujería ni de magia negra. Mi mamá es una mujer súper esforzada, trabajadora, que nos ayuda a todos nosotros, como hijos, nietos, y me saco el sombrero por ella. Y que estén calumniando estas cosas…

“Ya todo se acabó con él. Todo. Porque una persona que quiere no daña. Y él me dañó mucho. Yo involucré sentimientos con él, nada más. Personas que decían que yo estaba con él por dinero, jamás. Nunca recibí nada de él. Yo solamente era amor, cariño, espeto, pero nada más.

“El domingo (pasado) me buscó. Llegó a jugar a la pelota. Dijo que había llegado con su familia a almorzar a la comuna de San Vicente. Yo estaba en el estadio, en la casa de mi tía, y que quería conversar conmigo. Que él había vuelto a su casa pero no con su señora. Ahí yo le dije que no, que no quería nada con él, le cerré la puerta y hasta ahí llegamos. Yo incluso le entregué una mochila con ropa, el domingo, y yo creo que tiene que haber llegado con esa mochila a su casa. Una mochila de marca Nike y ahí va su ropa” .

Vía Glamorama /Cristián Farías Ravanal