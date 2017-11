Amigo de Angie Jibaja revela su verdadero estado de salud: “Ella necesita trabajar”

Ella “necesita trabajar”, dijo Helmut Linder en entrevista con el diario ‘Las Últimas Noticias’…

Preocupación ha causado por estos días el estado de salud de Angie Jibaja, luego de que el abuelo de la modelo revelara a medios peruanos que había sido internada en un centro psiquiátrico por una fuerte depresión.

En total fueron tres días y medios los que la ex participante de ‘Doble Tentación’ permaneció en el hospital Emilio Valdizán de Lima. Días que, de acuerdo a Helmut Linder, amigo de la modelo, le hicieron bastante bien. “Angie me ha dicho que se siente más tranquila y que tiene que luchar y salir adelante por sus dos hijos que son chiquitos todavía”, dijo en conversación con el diario ‘Las Últimas Noticias’.

“A ella le interesaba aclarar que está bien, pero por el momento ha preferido no salir de su casa y quedarse tranquila con su mamá y con sus hijos. Angie es una chica fuerte, pero muy sensible a la vez y no pudo controlar su depresión. Ahora está medicada y controlada”, señaló al medio; agregando que ha sido complejo el regreso a su país. “Restablecerse en Perú, haber terminado su relación y lograr que sus hijos se adapten a su nueva vida y reiniciar su carrera por acá es difícil. Yo le digo que tenga paciencia y tranquilidad, que las cosas van a ir resultando”.

Finalmente explicó que una de las grandes preocupaciones de Angie es el trabajo. “Tenía agendado un evento este fin de semana en Arequipa. Yo le propuse posponerlo, pero no ha querido porque necesita trabajar por ella y por sus hijos”, dijo a LUN.

Vía Lima Limón