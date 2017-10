Andrés Caniulef y el quiebre amoroso que le sacó lágrimas en vivo en el matinal de Chilevisión

El pasado viernes se dio a conocer en la prensa que el panelista de La Mañana , Andrés Caniulef, había terminado su relación de casi 2 años con el ingeniero comercial, Sebastián Núñez. Si bien el periodista explicó llevan separados hace bastante tiempo, la noticia no había salido a la luz hasta hace algunos días y este lunes, en el matinal de Chilevisión, trató el difícil momento por el que está pasando.

“Cuando empecé esta relación lo hice pensando que era para toda la vida”, comentó Andrés, quien explicó que se supo de su quiebre luego que el equipo del programa Intrusos de La Red le consultara sobre esto el pasado jueves. “Son cosas para las cuales no estaba preparado. Yo creo que era la primera vez que vivía una relación así, tan abiertamente, de manera tan entregada. Yo me fui a vivir (con él). Dejé mi vida para compartir otra. Hice hartos cambios y yo creo que eso fue finalmente lo que me golpeó tan violentamente”, comentó Caniulef.

“Claramente uno dice que es triste que esta ilusión se te venga a bajo de un día para otro y (…)”, expresó el panelista, quien en ese momento se emocionó hasta las lágrimas, siendo reconfortado por sus compañeros del matinal. “Lo más positivo de esto es que me he sentido súper apoyado, me he sentido súper querido. He retomado una relación con mi familia muy importante (…) Yo creo que en ese momento, al verme triste, mis papás se dieron cuenta que lo que yo sentía era de verdad (…)”, confesó.

Finalmente, Andrés señaló que lo ha pasado mal, sin embargo, reveló que sólo se queda con los lindos recuerdos que dejó su relación con Sebastián. “(…) Me quedo con todo lo feliz que fui y esa felicidad va a seguir siendo eterna (…) Jamás imaginé que podría vivir una relación de esta forma. Que pudiera mostrarle al mundo lo enamorado que estoy o la pena, y que la gente lo pueda entender, que no lo vea con odio, con vergüenza o con pudor”, concluyó.

vía pagina7