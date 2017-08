Angela Duarte comparte con sus seguidores doloroso problema que la aqueja debido a sus implantes mamarios

Luego de su paso por “Doble Tentación”, Angela Duarte se hizo bastante popular en redes sociales debido a su personalidad.

A través de Instagram y Twitter, la joven se comunica con sus seguidores. Justamente fue en una publicación en Instagram que llamó mucho la atención, ya que contó un problema que la tiene preocupada: no puede entrenar debido al peso de sus pechos, ya que hace algunos años se los intervino.

Es así como Duarte comenzó escribiendo: “Me siento tremendamente limitada al entrenar con el peso que llevo en mi pecho. Es frustrante para mí -que me gusta entrenar- no poder realizar ciertos ejercicios de levantamientos de pesas, incluso, un simple cardio. Antes trotaba de Valparaíso a Concón y ahora con suerte 20 minutos porque comienzan los dolores de espalda. Siento mi cuerpo limitado y yo amo el deporte, no veo mi vida sin actividad física”.

Luego continuó: “Hace exactamente un año quise corregir una asimetría mamaria y hoy en día estoy arrepentida, es por eso que subo estas fotitos (cuando más joven), porque me veo a mí misma y ya no siento que era tan malo ser así. De hecho todo lo contrario, me recuerdo más ágil y resistente, pero por sobre todas las cosas: cómoda”.

"Sé que por parte de mi padre TODOS tienen diabetes, y por parte de mi madre la gran mayoría obesidad e hipertensión. No importa si no tienes los mejores antecedentes genéticos, no importa si tu camino es más difícil o es más largo que el de otros. Reclamando no conseguirás nada más que mantenerte igual sin ningún cambio…"

“Quise abrirme a contarles esto porque mi experiencia no fue la mejor. Tengo 350cc en una y 450cc en otra, una locura. Si bien, es una quien decide la cantidad que se colocará, yo lo dejé a criterio del doctor, pensando que sería lo mejor, pero considero que tengo demasiado y varios me dan la razón. Mi cuerpo no está para mantener ese peso“, siguió.

Finalmente, indicó: “Este mensaje va para todas las mujeres que me preguntan muchísimo sobre este tema y están pensando colocarse implantes mamarios. Por favor vean un buen cirujano que vele por su salud y sea equilibrado con los portes en relación a sus cuerpos. No saben lo grotesca que me siento a veces al colocarme ciertas prendas. Al final, por desear realizar ciertos cambios, todo se transforma en situaciones más desfavorables que favorables. En resumen, no está mal operarse, pero sólo piensen bien la cantidad. Un abrazo para todas las mujeres que me siguen y me dan su cariño”.

Así era antes:

Así es ahora: