Anita “Geisha” Alvarado reveló detalles de lo vivido por su hija Angie en Pelotón: “No le pagaron nada de nada”

En 2009, TVN estrenó la tercera temporada del reality “Pelotón”, versión que incluía solo rostros conocidos y que lideró en sintonía.

Pero a 8 años desde su estreno, Anita Alvarado desclasificó en el programa “Intrusos” de La Red, una polémica situación que vivió su hija Angie Alvarado, quien fue parte del programa conducido por Felipe Camiroaga.

Según reveló ‘la geisha’, a Angie no le pagaron por su participación en el espacio, “a ella no le pagaron nada, como yo no la dejé ir al estelar de la noche (Primer Plano), porque no se lo iban a pagar, además que estaba ganando una mugre de plata… no le pagaron nada de nada”, afirmó.

Decisión que al parecer, el canal estatal tomó debido a un incumplimiento de contrato, por parte de la ex chica reality, luego de visitar un programa de la competencia, lo que según Anita, no estaba estipulado.

“Yo le dije que no que no fuera al de TVN, porque yo la iba a llevar a un estelar donde le pagaran de verdad y ahí yo la llevé a Primer Plano. Ahí ganó más de lo que iba a ganar en el reality”, continuó relatando al espacio farandulero.

Alvarado aseguró que su hija debía ganar 300 mil pesos semanales, “pero qué, bueno, porque después de esos Pelotones les fue mal, mal. Así que bien hecho, todo se paga en esta vida”, indicó.

Finalmente y a pesar de que Angie no recibió remuneración, sí destacó que gracias a “Pelotón” se hizo un espacio en televisión. “En dos eventos ella habría recuperado su plata, lo malo es que esos seis meses son irrecuperables”, concluyó.

Revisa sus declaraciones a continuación:

vía tecache