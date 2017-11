Antonella Ríos al más puro estilo Kardashian

Acá muy casual de minnie … #deregresoacasa con una cantidad de experiencias que me hicieron cambiar (una vez mas) y como cada viaje,mi manera de pensar! Le dediqué estos momentos a mi hijo @brunogalleani que se transformó in "the best partner "para mi y con esfuerzo dejé con el padre (muy bien cuidado por cierto) a mi baby #Manu Pensé que aunque el destino fuera otro , lo importante era estar juntos, unidos como siempre,mi Bruno! Los hijos mayores cuando llega un hermanito , aunque no lo digan , lo resienten, pese al amor profundo. Yo lo amo y por eso una escapadita vip y all inclusive no nos viene mal! Ahora a "apetá cacheties "de mi otro amor manu ♥️♥️♥️ #madreehijoontour Ph: 🏅de mi campeón @brunogalleani

A post shared by Antonella Rios (@antonellarios) on Nov 16, 2017 at 9:45am PST