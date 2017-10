Antonella Ríos muestra en un collage su impresionante pérdida de peso y revela la clave para lograrlo

La actriz nacional de 43 años, sorprendió a sus seguidores de Instagram realizando algunas confesiones sobre su vida personal, en las que reveló los motivos que la hicieron querer bajar de peso, luego de dar a luz a su segundo hijo.

Antonella logró bajar 20 kilos en sólo 3 meses, compartiendo el notorio resultado a través de una imagen comparativa.

“Siempre he sido segura de mi misma … nunca me he dejado pisotear por comentarios mal intencionados que recibí al volver a mi trabajo (3 meses post parto) foto de la izquierda,del tipo :”dejas solo a tu hijo”, “estas avida de pantalla” y las mas que ,siendo mujeres ,se referían a mi como una” chancha asquerosa”, partió escribiendo.

Luego, la recordada actriz de “Brujas”, continuó:

“El fin de este post no es llorar , lamentarme ni menos enfrentarme a esas personas que no tienen idea de los procesos que uno vive o porque ,si bien me alimentaba pésimo, porque algo en mi no estaba conforme. Siempre fuí muy ágil y muy movediza y con unos kilitos de mas (subí 20) me sentía prisionera de un cuerpo que no respondía a mis necesidades .

No solo hablo de vanidad , hablo de concordancia y de coherencia , de unificar lo que pasa adentro y lo que pasa afuera y después de muchos intentos , lo conseguí,foto derecha. Me preguntan que hice! Yo digo que dejar de comer ciertas cosas me ayudó, pero lo más importante pasa en la cabeza y fue lo que generó el cambio #hacerelclick y eso tiene que ver con la fuerte convicción de ponerse objetivos y metas(desafíos) pero mentalizandose, de verdad. Puedes leer o hacer las dietas mas maravillosas del mundo, pero si tu cabeza no está en sintonía, será solo un momento.

El verdadero click lo haces tu y nadie mas lo decide por ti .Te animas? Donde quieres llegar? Recomiendo siempre a un especialista que te ayude a transformar tu máquina .YO PUDE TU PUEDES 💪🏻”, escribió.

Hace algún tiempo atrás, Antonella aseguró que en junio de este año empezó el proceso de cambio de alimentación y vida sana.

“Cambié mi alimentación, dejé el azúcar y sólo esporádicamente la consumo, pero en general me cuido harto, como poco pan y hago ejercicio todos los días. Estoy súper enfocada en comer saludable, que tiene que ver con estar libre, liviana y sentirme ágil“, señaló.