Ariana Grande se tatúa en homenaje a las víctimas del atentado en Manchester

Ariana Grande y su equipo han decidido tatuarse una abeja en honor a las víctimas del atentado producido el pasado 22 de mayo en Mánchester que dejó 22 muertos, varios de ellos niños, y 119 heridos durante un concierto de la cantante.

«Busy bee» (La abeja obrera) es el símbolo de la ciudad británica desde la revolución industrial, y tras el atentado de la pasada semana se ha convertido en un icono de unión frente al terror, una iniciativa que llama a los ciudadanos a mantenerse unidos frente a la amenaza.

Ariana Grande gets bee tattoo in honour of #Manchester terror attack victims https://t.co/B6IGO7tfdA pic.twitter.com/MHc3nzIWhV — Daily Star (@Daily_Star) June 6, 2017

Una iniciativa que puso en marcha «Manchester tattoo fundraiser», en la que numerosos tatuadores profesionales se ofrecían para dibujar este símbolo de manera gratuita. Cada uno de estos tatuajes tendría un coste de 50 libras que se enviarán de manera íntegra a las familias de las víctimas del ataque.

Desde que ocurriera el terrible atentado durante su concierto, la artista quedó completamente devastada y desde ese día ha intentado por todos los medios ayudar. En esta lucha, la joven decidió organizar un concierto benéfico en la ciudad para recaudar fondos tras lo sucedido, así lo anunció a través de sus redes sociales: «Después de los acontecimientos de anoche en Londres, y los de Mánchester hace sólo dos semanas, nos sentimos con la responsabilidad de homenajear a los fallecidos, heridos y afectados. Nosotros tendremos coraje, valentía y desafiaremos cara a cara al miedo en el concierto benéfico Mánchester Hoy ‘One Love Manchester», escribió a través de su cuenta de Twitter.

Varias estrellas del pop como Miley Cyrus, Katy Perry, Justin Bieber, Robbie Williams o Take That se reunieron en el concierto en beneficio de las víctimas y sus familias, que logró recaudar más de 4 millones de libras. Fue una noche emotiva para todos los involucrados. Una vez finalizado, la artista no tuvo palabras para expresar sus sentimientos. «Esto ha sido lo más difícil que he hecho nunca. Solo quiero irme a casa ahora», dijo con voz temblorosa.