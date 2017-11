Luego del escándalo de Harvey Weinstein que lo ha alejado del mundo de espectáculo y quedará fuera de la próxima entrega de los premios Oscar por su cuestionable comportamiento sexual, no significa que no existan las campañas de desprestigio durante los días previos a la tan importante ceremonia.





En una entrevista con el medio Hollywood Reporter, Armie Hammer, quien protagonizó en 2017 el filme The Birth of a Nation, acusó a un colega de dar a conocer los detalles sobre la acusación por violación contra el director Nate Parker, cargo del que fue absuelto en 1999, para evitar que la película en la última entrega ganara el premio de la Academia.



El actor, de 31 años, afirmó que la difusión del incidente protagonizado por el cineasta fue “orquestado con certeza”. La historia provocó que la película, que era una de las favoritas a los Oscar el año pasado, se quedará fuera de carrera.

El actor se negó a nombrar al culpable, pero se especula que se trató del influyente productor Scott Rudin, que había financiado y promocionado Fences para los Oscar de 2017.



En 1999, Nate Parker y su amigo Jean Celestin estudiaban en la Pennsylvania State University. Tenían 19 años. Una noche de fiesta terminó en una sesión de sexo con una joven de 18 años que después los denunció por violación y agresión sexual.



Fueron a juicio. Parker fue absuelto y su compañero de cuarto fue declarado culpable en primera instancia, pero luego apeló y fue declarado inocente por falta de pruebas.



La mujer que acusó a Parker y Celestin se suicidó en 2012, cuando tenía apenas 30 años.



Pero eso no es todo. Hammer predijo que volverá a ser castigado este año por su última película, Call Me By Your Name, un romance gay ambientado en la Italia de los 80.



La incógnita será revelada el jueves 23 de enero, cuando sean dados a conocer los nominados de la esperadísima ceremonia número 90 de este reconocido premio.