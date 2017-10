Arrestan a banda que plagió a los personajes de Cachureos por 15 años

El mítico programa para niños Cachureos debe su fama al éxito que tuvo en los 90s entre el público infantil. No solo tenía memorables personajes como el Gato Juanito o Epidemia.

Por ello una agrupación aprovechó la popularidad del show y se hacía pasar por los personajes originales, cobrando dinero por sus presentaciones.

Se hacían llamar “K-Chureos” y plagiaron cada uno de los disfraces de los populares personajes, con respecto al animador Marcelo, decían que se encontraba enfermo y que por ello no los estaba acompañando.

Carabineros detuvo a 7 acusados que usaban los trajes de los personajes de La Mosca, Don Walo, Epidemia, Chester, Don Oso, el Conejo Wenceslao y el Zancudo Draculón.

Esa banda se presentó por más de 15 años a lo largo del país, diciendo y engañando al público, ya que aseguraban ser el verdadero grupo de personajes “Cachureos” y por son acusados de infringir la Ley de propiedad intelectual.



“Ellos montaron un show que presentaban en todo el país. Cobraban entrada y usufructuando de una marca que no les pertenecía. Los mismos personajes, las mismas canciones e incluso los mismos diálogos que mantenían en el programa”, así lo explicó la teniente Javiera del OS9 de Carabineros.

Marcelo, el mítico conductor del espacio, aseguró al matinal “Muy buenos días”, sentir rabia por la situación. “Todo ha sido creación mía. Por más de 35 años me he preocupado de tener esto vigente. Es un programa muy querido y lo que más me duele es que este grupo engañe a la gente”, aseguró.