Así de cambiada está hoy la recordada ex chica “Yingo” Jennifer ‘Gussy’ Iturra

Luego de su paso por la pantalla chica, donde estuvo en programas como “Yingo” y “Sueño XL”, Jennifer ‘Gussy’ Iturra está titulada de prevensionista de riesgos y es madre de una niña de siete meses.

En la actualidad, la rubia tiene una tienda de ropa de bebés y realiza colgantes con leche materna.

Con respecto a la televisión, la chiquilla asegura que tiene todas las ganas de volver: “¡Feliz volvería! Pero no sé qué puertas golpear, porque yo a ‘Yingo’ entré por un casting… Me gustaría hacer notas o algo web, es lo que me gusta y me acomoda ene. Además, la gente todavía me quiere y me apoyan harto”, señaló.

Revisa la actual apariencia de Gussy a continuación:

