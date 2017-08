Así era por dentro el extraño mundo que Michael Jackson creó para sus hijos

Si bien para la gran mayoría de las personas que no pertenecían al mundo íntimo de Michael Jackson, les parecía demasiado la manera en la que él quería que sus hijos oculten su identidad frente a las cámaras, ellos entendían a la perfección la razón por la cual lo hacía.

No era algo normal verle los rostros a los hijos del Rey del Pop, por lo general, les hacía usar máscaras; luego de que murió en 2009, sus hijos y la madre de él revelaron cuál era esta razón: para darles privacidad.

Su hija, Paris Jackson ya había revelado antes que había sido educada en su casa durante 12 años, y esto le impidió tener amigos durante la infancia “lo que significa que las únicas interacciones que tenía era con los miembros de mi familia y otros adultos.” Al estar aislada, ella “no tenía habilidades sociales. Tuve que forzarme a mi misma para aprender rápido.” Esto incluso le pesa un poco ahora, ya que continúa estando un poco aislada de todos, pero esto no la ha privado de “aprender a comunicarme.”

Pero lejos de lo que uno podría pensar, Paris no le guarda rencor a la forma en la que su padre la crió. De hecho suele decir que él es su mayor ídolo, y entiende a la perfección cuál fue la razón por la que él quería cubrirles el rostro en público. “Él no quería que nadie viera cómo nos veíamos. De esa manera podíamos tener lo que él nunca pudo, una niñez normal.”

El hijo del cantante, Prince Jackson, también habló sobre el tema con Los Angeles Times, pero dijo que en ese entonces, él no pensaba nada sobre lo extraño que era salir de su hogar con la cara tapada. “Mi papá me hablaba como si fuese un adulto. Nos decía que la razón por la que usábamos máscaras era porque él quería que tuviéramos nuestra propia vida sin él. Creo que de pequeño nunca pensé si otros niños vivían de esa manera. Pero una vez que supe quién era él, me di cuenta que no era algo normal.”

Cuando Katherine Jackson fue nombrada guardiana de los tres hijos de Michael, tras su muerte, una de las primeras cosas que hizo, fue deshacerse de las máscaras. “Estaban muy protegidos cuando Michael los crió. Pero luego de pensarlo, me dije ‘No lo voy a criar de esa manera.’ Sé que Michael tenía una buena razón, estaba intentando protegerlos.”

