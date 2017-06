Así es como el actor Jonah Hill logró bajar de peso

Todos conocimos a Jonah Hill porque casi siempre ha tenido el mismo papel en sus películas: aquel universitario gordito que jala a todas las fiestas y tiene una personalidad que puede hacerte reír con sólo estar ahí parado. Sin embargo, los tiempos cambian y como toda celebridad, el muchacho también ha madurado un poco y tomado una nueva resolución.

El Jonah de antes y el de ahora

¿Qué clase de cambios puede hacer un actor para quitarse la etiqueta puesta por su trabajo? Bueno, la verdad es que hay muchísimos caminos a tomar, pero Hill decidió comenzar por aparecer en cintas con una temática más seria y, por supuesto, hacer algo con respecto a su apariencia.

Así es como el sujeto contactó a su camarada Channing Tatum, con quien actuó en 21 Jump Street y su secuela, para pedir un par de tips acerca de cómo perder peso. Dicha tarea no iba a ser fácil, sobre todo porque el actor tuvo que ganar casi 20 kilogramos para su papel en War Dogs. Claro que eso no lo detuvo, porque hace tan sólo un mes se le vio caminando por la calle y, de no ser porque es imposible quitarle la cara, uno no sería capaz de reconocerlo.

Jonah Hill Shows Off Slimmed Down Figure While Grabbing Lunch in L.A. https://t.co/UtxHJGQiS0 pic.twitter.com/BRd7Y46L78 — FIOutlet (@FIO3208) April 5, 2017

De acuerdo con lo que la celebridad le dijo a Jimmy Fallon, todo fue cuestión de responsabilidad, una dieta y algo de ejercicio.

“Gané mucho peso para la película War Dogs, así que quería estar en mejor forma. Por eso llamé a Channing Tatum y le dije ‘Oye, si comienzo a comer menos y voy con un entrenador, ¿me pondré en mejor forma?’ Y el dijo ‘Claro que sí, tarado, por supuesto que estarás en mejor forma. Es la cosa más simple del mundo’”, señaló el actor.

¿Quién lo diría, no? Jonah logró perder mucho peso y hasta se dejó crecer la barba para deshacerse de la apariencia cómica que siempre lo caracterizó. Ahora sólo le queda cambiar la imagen que todos tienen de él con su trabajo; pero ese ya es un asunto que él se tiene entre manos.

“Ser más saludable viene de la mano con la madurez y es difícil, porque en muchas ocasiones la gente quiere que seas el mismo sujeto que conocieron, dijo Jonah Hill durante una entrevista. Y amo las películas divertidas, pero quiero madurar, literalmente, en el modo en que trato a mi persona. No vivo en una fraternidad con un enorme bong con mota botado en una mesa. Pero todo esto es parte de madurar en cuerpo y mente. Sólo quiero ser un buen hombre para que mi familia esté orgullosa. Y ya saben, quiero vivir por mucho tiempo”.

Ahí lo tienen, damas y caballeros. Puede que muchos no lo tomen en serio porque, bueno… uno ve a Jonah Hill y espera a que “haga lo suyo”. Aún con eso, el muchacho ha señalado un punto muy importante: el cambio no está en lo que los demás quieran de nosotros, sino en lo que podemos potenciar en todo nuestro ser y evolucionar como seres humanos.