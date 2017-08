Así es el tatuaje secreto que muy pocos entienden y del que todos hablan

Tatuajes con efecto 3D, minimalistas y hasta de tinta blanca, en La Voz del Muro nos encantan y hablamos con frecuencia de ellos. Sin embargo, nunca habíamos visto uno tan ingenioso y discreto como el de hoy.

A simple vista parece un simple grupo de lunares, pero si lo observas con atención comprobarás que los lunares han sido tatuados formando la constelación de Orión.

“Las constelaciones que vemos hoy han estado en el cielo desde hace millones de años y son parte importante de la historia humana. Los hombres de las cavernas, los celtas, los romanos… todos han experimentado la intemporalidad de Orión.

Traté de mostrar a mi amiga donde estaba Orión, pero me di cuenta de que le pedía encontrar una serie de puntos en un mar de puntos. Me pareció gracias que pudiera ver el cielo nocturno sin ver a Orión, algo muy sencillo para mi. Entonces se me ocurrió que sería un buen tatuaje marcar Orión con lunares en mi piel, así solo lo reconocerían aquellas personas que supieran mirar el cielo o aquellas a las que yo les contara la historia”.