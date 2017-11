Así fue el round en vivo entre Pamela Díaz y Carola de Moras que causó tensión en el matinal de CHV

La mañana de este jueves Pamela Díaz volvió al matinal de CHV, luego que el primero de noviembre protagonizara una fuerte pelea con una vecina, producto de una fiesta de Halloween que se escapó de las manos. Y es que ‘La Fiera’ fue detenida junto con otra residente del lujos condominio donde reside, luego que esta mantuviera una fiesta hasta las seis de la mañana con la música fuerte y sin dejar dormir a Díaz. Según la primera información, Pamela habría entrado a la casa de la joven a reclamar por los ruidos molestos y, de paso, terminó agrediéndola, sin embargo, esta mañana reveló que los hechos no fueron así.

Primero, aclaró que ella jamás entró a la casa , sino que una joven la hizo pasar y ella pensó que se trataba de la dueña de casa, pero ella apareció más tarde. “Yo nunca entré a su casa, estuve en el portón, porque me dejaron pasar (…) En eso viene un grupo de chiquillas en un estado no normal y una de ellas me dice que sacara el auto, los guardias vieron todo, decían que yo le pegué, mentira, nunca fue así”. Luego, detalló que cuando fue a su auto a buscar su celular y la corrió de su lado y la joven se cayó y luego se tiró encima. “Los otros chiquillos me tomaron para sacarme del lugar, los guardias se bajaron para parar todo“.

No obstante, antes que ella aclarara la situación en pantalla, en el matinal de CHV trataron el tema desde muy temprano, y una de las condenó el actuar de Pamela Díaz, según lo que apareció en la prensa, fue Carola de Moras, algo que molestó a ‘La Fiera’, quien no dudó en recriminarle sus dichos. De Moras le preguntó si acaso ella nunca pensó, al entrar a esa casa, que se iba a meter en un problema, a lo que Díaz le respondió tajantemente que “no”, y luego agregó: “No, y yo te escuché, Carola, en la mañana cuando dijiste ‘cómo a la Pamela se le ocurre llegar y entrar a la casa, sobre todo con alguien que estaba con un estado (embriaguez) tú no puedes discutir’. Nunca fue así”.

Rápidamente la animadora aclaró que ellos solo analizaron lo que salía en los diarios, a lo que la morena indicó que al ser sus compañeros podrían haberle preguntado a alguien antes de hablar así. “Por eso mismo te queríamos tener sentada acá ahora, necesitamos tu versión po’“, insistió Carola. Luego, Díaz reiteró que hubiese sido bueno preguntar antes, y ya más seria y complicada, la conductora indicó: “De hecho dije, y te lo digo en la cara, yo, como salió en los diarios, ‘a mí no se me hubiese ocurrido nunca entrar en una casa a ese estado’“.

Finalmente, Pamela agregó que ahora recién se sabe bien la versión, pero que antes ella no lo había dicho, y aunque De Moras insistía en que no, la panelista solo se limitó a decir que no iba a seguir discutiendo porque ella estaba viendo el programa y que lo que estaba señalando ahora la animadora, era muy distinto a decir “¿Cómo Pamela va a tal lado?’. Es muy distinto”. Cabe señalar que tras el encontrón, Carola mantuvo silencio por varios minutos y sus posteriores intervenciones fueron breves y sin entrar en detalles.

vía pagina7