Así fue el round televisivo de pesos pesados entre Jennifer Warner y Pamela Díaz donde ‘La Fiera’ quedó como ‘cachorrita’

Pamela Díaz y Jennifer Warner son dos símbolos de la farándula chilena. Desde los inicios de este estilo periodístico en la televisión, la modelo y la periodista han sido figuras.

También han tenido fuertes diferencias. Batallas en las que una y otra han salido heridas. Y hoy se dijeron todo en pantalla, en el matinal de Chilevisión.

La ex conductora de Intrusos fue invitada a La Mañana y ahí la recibió “la fiera”. Se enfrentaron en un cara a cara con guante blanco, muy damas ambas, lejos de aquella época donde ambas se lanzaban zarpazos bastante más duros:

Pamela Díaz: “Hemos tenido varias discusiones a lo largo de estos diez años. Ella, como está a la cabeza de un programa de espectáculos donde yo ya no hago espectáculo hace mucho tiempo, obviamente hablaban de mí, y ella hizo algo muy feo. Yo no le hablo a Intrusos hace ¿cuatro años?”

Jennifer Warner: “Yo no tengo nada que ver. Los contenidos los manejaba Ale Valle con Rodrigo León. No tengo nada que ver”

Díaz: “Jennifer Warner una vez hizo un comentario donde me fueron a entrevistar de Intrusos, donde preguntan ‘Pamela, opina de tal persona’. Yo di mi declaración como una niña buena y Jennifer Warner Warner dice: ‘A la otra no vamos a entrevistar más a Pamela Díaz porque nos baja el rating”

Warner: “¡Uy que le dolió! ¡Le pegaron la estocada en el alma! ¡Ay Dios mío! A veces marcamos rating y a veces no marcamos rating, Negra. Pero Pamela, veníamos de vuelta con el numerito que te mandaste en Primer Plano con Baile pues gordita, ¡acuérdate! Te mandaste un capítulo completo hablando leseras de mi persona, diciendo que yo hacía brujería”

Díaz: “Ah sí. Dije que congelaba gente y la ponía en un cuadrito y la ponía en el refrigerador”

Warner: “Tanto que sabes de esos temas tú”

Díaz: “A ver, esto es una discusión caballa, qué quieres que haga”

Warner: “¡Hazte la loca ahora! (risas). Porque te mandaste los mansos GCs contra mi persona. Me debes unas disculpas públicas, gordita”

Díaz: “Bueno, ya. ¿Qué queri que haga? (risas) No le des color tampoco”

Warner: “Te equivocaste, porque prender un incienso, rezar, no significa que sea persona mala. O sea, por algo la vida me ha premiado en todo. La vida se ha encargado de ubicar a cada persona en el lugar que corresponde. ¿Te digo algo? A mí me dolió que viniera de ti, porque te recibí en mi casa, yo te abrí las puertas de mi vida varias veces. De todos los años que trabajamos juntas. me dolió, porque tenía muchas cosas en común. Encontré que era tan sin sentido lo que tú estabas hablando, Negra”

Díaz: “Me pasó lo mismo, que tú me dijiste en la fiesta que alguien te comentó que yo peleaba con Manuel…”

Warner: “Pero una cosa es decir que peleaste con tu pareja y otra cosa es añadirme cosas que tienen que ver con algo muy feo. No se hace eso, pero bueno… La vida, la gente, sabe, y el público se ha dado cuenta de como son las cosas. A mí me ofendió, me molestó. Te lo mandé a decir directo en ese momento. Encontré que era una desubicación tremenda hablar algo así. Además, en la vida, cuando uno está en los medios de comucación, Negrita, tiene que saber…”

Díaz: “Ya, no te hagai la víctima tampoco”

Warner: “No. Tiene que tener pruebas para hablar cosas en la televisión, porque esto es una responsabilidad social. Uno no puede en la tele hablar cualquier cosa. Está bien, si yo ya lo olvidé, pero quería aclararlo. Porque la verdad es que es su momento a mi familia le hizo mucho daño”

Díaz: “A mí también me molestaron cosas, a mi familia no, porque no ven tele”

Rafa Araneda: “Bueno, la familia de ella ve tele”

Warner: “Negra, no hay nada que pedir disculpas, porque eso está totalmente olvidado y está en el pasado, y yo no soy una persona rencorosa. En su momento en la Teletón lo aclaramos y estamos hablando ahora como un juego televisivo. Pero no hay nada que aclarar porque ya las cosas se aclararon”

