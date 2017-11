La noticia del affaire de Sergio Lagos que tuvo como consecuencia un retoño fuera de su matrimonio caló hondo en la farándula nacional pues nadie se esperó nunca algo así de Sergio, quien siempre lució verdaderamente feliz en su matrimonio con Nicole.

De hecho, al parecer su relación marital y sentimental con la cantante nacional no se ha visto afectada; al menos eso es lo que han dado a conocer, ya que Nicole llegó a afirmar que ella apoyaba la decisión que tomó Sergio para reconocer su hijo tras el examen positivo de ADN.

Pese a todo, el pelambre de esta bomba de chisme ha dado mucho que hablar en los programas tipo tabloides donde han analizado los pormenores de esta ‘canita al aire’.

La periodista Conty Ganem contó en Primer Plano que ella investigó el caso y que además fue compañera de Universidad de Catalina, la amiga de Sergio, y afirmó que ellos se conocían desde la adolescencia. Siempre tuvieron una relación de amistad y que lo que ocurrió fue un desliz de una sola noche. Es por ello que Catalina ni siquiera está interesada en cobrar la pensión alimenticia.

Sin embargo, fue el conocido fotógrafo Jordi Castell quien hizo arder la hoguera de condena hacia Sergio emitiendo una complicada pregunta: “¿No es traicionero no poder controlar una calentura?”

De hecho, tal como lo publicó el portal de noticias Página 7, Jordi no tuvo piedad hacia el embrollo y se refirió a él con estas palabras: “No me quiero poner ‘poti frunci’ y vuelvo al tema de la modernidad, yo entiendo que hayan parejas que tienen acuerdos y que probablemente lo que pasa afuera de la casa se queda ahí, pero si una mujer no se entera que su marido se pega una ‘canita al aire’, me van a perdonar pero aquí hay una irresponsabilidad, un descriterio y una inconsciencia tremenda, o sea, pégate la canita al aire pero fórrate el ‘que te jedi’“

Castell no se detuvo ahí y siguió hablando del asunto, pero esta vez solidarizó con la situación que está viviendo Nicole. Insistió que él entendía que hubiesen parejas que llegan a acuerdos donde si tienen un affaire, este debe quedar puertas afueras y nunca debería entorpecer la relación. Es por ello que hizo hincapié en la irresponsabilidad de Lagos al no cuidarse apropiadamente usando preservativo.

Las palabras de Jordi generaron polémica y obviamente las redes sociales no quedaron ajenas a esta situación comentando de esta manera:

#PrimerPlano Grande Jordi,, las cosas como son no más!! — Romano (@Romano77165662) November 25, 2017

#PrimerPlano para que tanto adorno a una cuestión fea de lagos y como dijo Jordi fue infiel irresponsable sin usar condón — paulina fuentes (@paulinafuentes2) November 25, 2017

#primerplano k atrozzzz toda la razon le encuentro a Jordi POR RESPETO A LA MADRE DE TUS HIJOS PONTE GORRO POOOOO — MiMi BULUT VIUDA DE ICERDE (@mimizarii) November 25, 2017

#PrimerPlano Jordi: me pongo de pie ante tus declaraciones pic.twitter.com/GvsKOQH8CP — Sam ♫ Bewitched (@Carrerista_) November 25, 2017