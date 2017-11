Así fue la pregunta de Catalina Edwards que sensibilizó a Beatriz Sánchez

Ayer el matinal de Mega cerró su ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales con Beatriz Sánchez. La abanderada del Frente Amplio llegó hasta el estudio de Mucho Gusto para responder las preguntas de animadores y panelistas. Uno de los momentos en que se emocionó fue cuando Catalina Edwards le consultó por su familia:

Catalina Edwards: “Quiero preguntarte por algo más personal. Hoy día es el último día de campaña. ¿Hay una necesidad de quizás estar más en tu casa, estar más con tu familia? ¿Cómo has visto evolucionar tu círculo íntimo en estos seis meses? Es algo más personal”

Beatriz Sánchez: “Sí, es algo más personal”

Lucho Jara: “¿Te emociona un poco?”

Sánchez: “Sí, pero no me digan, porque soy buena para emocionarme… Yo creo que en este período, si no tuviera a una familia tan armada, yo creo que no sé cómo nos hubiera ido. Tengo un marido que es todo terreno. Se echó la casa al hombro con los cabros, el sueldo. Porque yo no recibo sueldo ahora, por ley uno no puede.

“Entonces, se echó la casa al hombro. Además es mi respaldo completo cuando llego a la casa. Además que tiene que ser fuerte en una sociedad como esta, que el hombre es el que se queda en la casa y la mujer es la que tenga la exposición pública. También es un tema. Él ha sufrido harto también y se lo reconozco”

Jara: “¿Contigo o con la situación?”

Sánchez: “Con la situación, con las agresiones. La exposición pública es muy feroz. Entonces, eso a él le ha provocado algo”

Jara: “Quiero complementar la pregunta que hace Catalina, si me permites, porque todo esto que son ejercicios tan visibles y de responsabilidad tan grande, a uno le cuesta imaginar y al público también. A lo mejor no conoce cuáles son los verdaderos costos que ha tenido en tu vida. ¿Alguna vez te lo imaginaste? Y si alguna vez has flaqueado”

Sánchez: “En el momento que tomé la decisión, que fue una decisión muy pensada, porque no era fácil dejar años de carrera atrás, una carrera donde estaba cómoda, donde la pasaba bien, me gustaba lo que había hecho. Pero creo que hay momentos en la vida que se abren alternativas que uno nunca pensó, pero que tiene que ver con cosas que son más allá de uno mismo”

Jara: “¿Pero ha tenido costos fuertes?”

Sánchez: “Ha tenido costos, en un principio uno se imagina lo que es esto. Ahora es todo mucho más brutal de lo que uno pensó antes”.

