Así luce ahora la hija de Michelle Williams y Heath Ledger

Esta semana han comenzado a circular imágenes en internet de Michelle Williams en Roma, Italia en donde se encuentra filmando su última película ‘All The Money In The World’. La actriz ha sido captada de la mano de un hombre misterio, de quien todavía se desconoce la identidad. Sin embargo, suponemos que la relación va muy en serio, ya que el hombre ha sido visto conviviendo con Matilda, hija de Michelle y el fallecido Heath Ledger.

Williams se ha esforzado por mantener la vida de su hija lo mas ‘normal posible’ y a un par de meses de su cumpleaños #12 fueron fotografiadas juntas. La pequeña ha crecido muchísimo y su aspecto ya es de toda una adolescente.

Foto: The Grosby Group

Muchos aseguran que la niña se parece cada vez más a su papá que falleció hace nueve años de una sobredosis accidental en Nueva York. Kate Ledger, hermana del actor afirmó:

“Cuando Matilda toma su lápiz me recuerda a Heath. Cuando camina, cuando monta su patineta, me lo recuerda. Le cuento sobre su papá cada que nos vemos. Le he contado historias de cuando creció su papá y cómo solía perseguirme con el bat de cricket”.

Hace un par de años Michelle confesó sentirse triste de seguir adelante sin el amor de su vida y de darse cuenta que su recuerdo cada vez queda más y más atrás.