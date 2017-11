Así luce ‘Paty’ la novia del Chavo del 8 a sus 60 años

Ana Lilian de la Macorra (A Paty) do Chaves, Olha como ela continua linda! 😱😱😱😱😱 Detalhe: Lilian é nome artístico dela, o nome dela mesmo é: Ana de la Macorra – Foto inédita. #ElChavoDel8 #Chaves #Chavo #Paty #AnaLilianDeLaMacorra #AnaDeLaMacorra #TurmaDoChaves #ChespiritoReliquias

A post shared by ✅CHESPIRITO RELÍQUIAS OFICIAL™ (@chespiritoreliquias) on Feb 4, 2016 at 9:28am PST