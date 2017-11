Así puedes recuperar a tu ex, según su signo zodiacal

Algunas veces las parejas se separan por razones diferentes a la infidelidad, pequeñas diferencias que no se supieron manejar, muchas veces los malentendidos toman más peso de lo que en realidad tienen y acaban con las parejas que no se esforzaron lo suficiente.

Hay casos en que la incompatibilidad de caracteres es real, pero muchas veces son las personas cercanas las que causan problemas, influencian un mala decisión y acentúan los distanciamientos por malos consejos, las redes sociales también influyen negativamente cuando no sabemos cómo manejarlo.

Alik Green sugiere que lo que te puede ayudar a acercarte nuevamente a la persona amada es aprovechar los recursos que tienes y conocer a tu pareja, las astrología te ayuda a conocer tus habilidades de nacimiento para que las destaques y te indica las áreas de oportunidad que tienes para recuperar el amor.

ARIES

Tu planeta regente es marte, conquista nuevamente. Las personas del signo de Aries son conquistadores por naturaleza, y para recuperar a la persona que se piensa se perdió es necesario ponernos en una situación similar al principio, volver a comenzar desde un inicio.

Trata de recordar qué fue lo que te ayudó al inicio, cuando recién conociste a esa persona para que se enamorara de ti, recuperar esos momentos, reinventarte, y partir de cero como si acabaras de conocer a tu pareja y proponerte no cometer esta vez los errores que pudieron haberles separado.

TAURO

Tu planeta regente es Venus, la invitación inesperada. Debes de hacer lo que tu pareja no se imagina para volverla a cautivar, esa carta de amor donde la invitas a pasar momentos a su lado lejos de todo lo demás para que se puedan concentrar en lo realmente importante, ustedes dos.

Si aún hay amor, el detalle conmueve, casi siempre esta invitación inesperada “desarma” a la otra persona y le hace recordar que vale la pena intentarlo de nuevo porque la felicidad cuando llega no se debe desaprovechar.

GÉMINIS

Tu planeta regente es mercurio, el encuentro sorpresa. Para recuperar el amor de esa persona necesitas el apoyo de amigos sinceros, acordar una reunión amigable e invitar a esa persona a un sitio donde se sienta cómoda.

La persona que quieres reconquistar no debe saber lo que traman. Una vez en el encuentro llegará el momento de la reconciliación, con un detalle sorpresa realizar la segunda proposición como si fueran novios: “¿Quieres volver conmigo para estar juntos y amarnos?”.

Si eso no tiene efecto entonces no habrá nada más que los pueda unir.

CÁNCER

Tu astro regente es la Luna, “Tu segunda luna de miel”. Las personas de este signo son intuitivos, se dan cuenta al momento de lo que sucede.

Para volver al amor con esa persona especial debes de preparar algo como una luna de miel, en un lugar donde solamente estén ustedes dos, sin nadie que los interrumpa.

LEO

Tu astro regente es el Sol, el orgullo de ser. Las personas de este signo sienten cierta majestuosidad de su persona, son muy egocéntricos, por lo que lo que les puede ayudar a la reconquista del amor, es aceptar y reconocer sus propios errores.

Cuan la persona vea la actitud humilde, sincera, sin arrogancia y con deseos de arreglarlo todo será lo que ayudará a restablecer lo que pudo haberse perdido para siempre, tal vez, por motivos insignificantes.

VIRGO

Tu planeta regente es Mercurio, la autocrítica honesta. Lo que te ayudará a volver con esa persona que amas, es tener esa conversación que espera de ti, en la que tú vas a reconocer que lo sucedido es también parte de tu culpa y no vas a señalar sus errores ni jusgar.

Cuando la persona vea que no desplazas la culpa hacia ella, a su vez va a reconocer en qué ha fallado, y con ese diálogo constructivo y sincero se dará el primer paso para la reconciliación.

LIBRA

Tu planeta regente es Venus, el encanto está en tu personalidad. Las personas de este signo poseen la elegancia de nacimiento, las cualidades de discreción y belleza que tanto fascinan a quienes te conocen bien.

Para volver al amor, necesitas darte cuenta de lo que dejaste de hacer, lo que descuidaste que causó el distanciamiento, cómo eras o que hacías cuando le conquistaste, ahí está la clave, te puedes transformar y retomar eso que tanto necesita tu expareja.

ESCORPIO

Tus planetas regentes son Marte y Plutón, la intimidad que renace. Las personas de este signo son las más sensuales de todo el zodiaco, sueles ejercer atracción intensa desde el primer momento de intimidad, estar contigo es algo que tu ex no puede olvidar.

Para recuperar el amor debes de dejar las diferencias a un lado y permitir que tu pareja disfrute de una conexión muy íntima, con un ambiente romántico, con detalles que enamoren con una charla con unas copas de vino a la luz de las velas, satisfagan sus deseos más profundos y se volverán a tener esa conexión de amor.

SAGITARIO

Tu planeta regente es Júpiter, la aceptación de la culpa. Las personas de este signo son francas, en ocasiones no saben medir su sinceridad y se exceden, debes de cuidar el tacto que utilizas para decir las cosas, de manera que no se sienta agresivo, los consejos son bien recibidos cuando te los piden, cuando no, quedas como una persona entrometida.

Para volver a tener el amor de esa persona necesitas reconocer tus errores y aceptar la responsabilidad que tuviste, no significa que tu fuiste el culpable de todo, pero si tienes parte. No ser pretencioso y mostrarte con humildad y sinceridad te hará ganar su corazón.

CAPRICORNIO

Tu planeta regente es Saturno, la solución se encuentra en trazar el plan. Las personas de este signo son serias, responsables y les cuesta volver a empezar, pero para recuperar el amor, es necesario elaborar un plan al que se hay que apegar, nada sucede por casualidad.

Tu atraes a tu destino con tus acciones, por lo tanto tienes que acomodar las cosas para que sucedan, tienes que visualizar lo que quieres y adelantarte a todos los escenarios posibles, cuando finalmente se de el encuentro con esa persona, no es momento de recriminar nada, sino de agradecer por estar y volver a empezar.

ACUARIO

Tu planeta regente es Urano, el tesoro más preciado es el amor. Las personas de este signo son impredecibles, son personas con mucha creatividad e ideas sorprendentes que se adelantan a su época, son visionarios, deben de utilizar este mismo don para recuperar a su pareja, no buscar el regalo más costoso, sino lo más deseado, lo que realmente necesita.

La sorpresa es lo que te puede ayudar a lograr el efecto necesario al demostrarle que piensas en él o ella, y sobre todo nada de hostigar repitiendo lo mucho que extrañas, lo que debes de decirle es lo que necesita de ti, lo que le puedes dar como persona, el apoyo, amor, cariño y cuidado, no necesita saber que lo extrañas.

PISCIS

Tu planeta regente es Neptuno, tu máximo es la empatía. Las personas de este signo tienen mucha capacidad de comprender a los demás, saben ponerse en su lugar y entender lo que sienten, eso es lo que tienes que hacer con tu expareja.

Ver su vida desde otro ángulo, comprender el por qué de las cosas y el para qué, comprender que el tiempo que estuvieron separados también sirvió de algo, y finalmente cuando dos personas están destinadas a estar juntas siempre vuelven a estarlo, si no, nunca fueron almas gemelas.

EnPareja