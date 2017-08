Así respondió Marcela Labra, la vestuarista que Lisandra Silva denunció a través de Instagram

Hace algunos días, Lisandra Silva denunció a su vestuarista, Marcela Labra, de haberse quedado con un dinero y unas telas que la cubana le pasó.

Es así como la ex ‘chica reality’ publicó unas capturas de pantalla a través de Instagram Stories donde evidenciaba los mensajes que Labra no le respondía.

Sin embargo, este miércoles el programa “Intrusos” decidió hablar con la involucrada para saber su versión de los hechos. Según la acusada, Lisandra quedó feliz con los primeros vestidos, pero fue el tercero el que la modelo le exigió en una fecha adelantada a lo acordado.

Además, contó que este martes llegó hasta su casa, por lo que le preguntó directamente a la cubana: “Yo le dije: ‘Lisandra, ¿por qué dices que yo te debo dinero? porque los mensajes que me han llegado por Instagram me dicen que yo soy una ladrona, mensajes que dicen que hasta me van a ir a golpear a mi casa’”, señaló.

Respecto a los vestidos, señaló que no pretendía hacerse millonaria con Silva y de hecho, le cobró sólo $80.000 por la prenda. En cuanto a los otros vestidos, indicó que le cobró $35.000 y $40.000, ya que Lisandra llevó las telas, no obstante, la modelo lo seguía encontrando caro, por lo que el precio final quedó en $30.000.

Finalmente, señaló que esto no le ha traído problemas a su trabajo y que la relación con la ex ‘Doble Tentación’ terminará luego de que le pase el último vestido: “Yo se lo entrego el viernes, ella me paga y ahí se termina nuestra relación”, concluyó.