Rata: 1996, 1984, 1972, 1960

Te encontrarás en una relación amorosa muy rápido.

Eres de las personas que les gusta estar en una relación, pero en el pasado haz luchado mucho para hacer de tus relaciones algo duradero y no perder el interés. Ha sido una lucha difícil, con muchas decepciones, pero apenas comience el nuevo año, rápidamente caerás en una relación y encontrarás a alguien indicado.

Buey: 1997, 1985, 1973, 1961

Encontrarás a alguien que te gusta tanto como tu trabajo.

El buey siempre pone su trabajo por sobre las demás cosas. Cuando conoces a alguien que te enseña a divertirte un poco más en la vida, al principio lo rechazas, pero son justamente esas personas las que te enseñarán que es importante tener éxito en la vida, y lo que es más importante, será alguien con quien quieras compartirlo.

Tigre: 1998, 1986, 1974, 1962

Te convertirás en un romántico sin esperanza.

El tigre huye de cualquier romance y sentimentalismo. Le gusta estar solo. Se enfoca en sí mismo. Pero este será tu año en que te encuentres con tu pareja. Esta persona se parecerá tanto a ti que caerás rendido. De pronto te encontrarás con que eres otra persona, y no sabrás en qué momento ocurrió.

Conejo: 1999, 1987, 1975, 1963

Estarás solo pero te gustará.

El conejo es uno de los signos más agradables. Se encuentran captando el interés de muchas personas diferentes. Pero es importante dar un paso atrás y darse cuenta de cuándo necesitas estar solo. Si te pierdes en las relaciones, te olvidas de quién eres y cómo es la vida sin que alguien esté apegado a ella. Va a ser vital reencontrar eso de nuevo.

Dragón: 2000, 1988, 1976, 1964

Paciencia.

En el nuevo año, vas a pasar mucho tiempo con las personas equivocadas que no lo hacen por ti. Te sentirás frustrado y cansado y querrás cancelar las citas por completo. Entonces alguien vendrá y te hará comprender por qué nunca funcionó con nadie antes de eso. Debes tener paciencia.

Serpiente: 2001, 1989, 1977, 1965

Usted afirma que odia el amor y las relaciones pero en secreto es lo que más quieres.

Tienes reputación de que no te importan las relaciones ni los sentimientos profundos. Usas eso como un mecanismo de defensa porque no quieres a nadie demasiado cerca. Al mismo tiempo, sin embargo, quieres encontrar a alguien que se preocupe lo suficiente por ti como para esforzarte y romper tus muros. Juras que odias el amor y nunca te comprometerás, pero solo deseas encontrar a alguien digno de comprometerte. Alguien que no intente cambiarte. Y va a ser esa persona la que te haga cambiar de actitud porque vieron quién eras realmente cuando todos veían a quién fingías ser.

Caballo: 2002, 1990, 1978, 1966

Su relación está en camino al próximo paso.

Has estado en un lugar extraño en el que deseas pasar al siguiente paso, pero no quieres presionar a tu compañero o asustarlo para que pregunte. Sabes lo que quieres, solo estás esperando el momento adecuado. Prepárate para eso en 2018.

Cabra: 2003, 1991, 1979, 1967

Tu relación está a punto de desaparecer.

Es difícil admitir cuando algo ya no es bueno o cada uno de ustedes ha cambiado, pero eso es exactamente lo que sucedió. A pesar de que el amor antiguo perdura y ninguno de ustedes quiere dejarlo ir, a veces duele más aferrarse a lo que ya no existe.

Mono: 2004, 1992, 1980, 1968

Finalmente vas a sanar.

En el pasado, mantuviste muchas relaciones que no estaban listas para realmente dejarlas ir y liberarte de ellas. Pero mereces ser feliz y eso es exactamente lo que sucederá este año. Donde solías aferrarte al dolor porque era tan familiar te resulta extraño estar feliz de haber olvidado cómo era eso.

Gallo: 2005, 1993, 1981, 1969

Vas a abrazar el ser de nuevo soltero.

Tendrás el mejor momento de tu vida en 2018 y no será por tener un único sentimiento.

Perro: 2006, 1994, 1982, 1970

Encontrarás a alguien que coincida con tu lealtad.

De todos los signos, los perros son los más leales. Y el mayor problema que ha tenido en el pasado es involucrarse en relaciones con gente que no se dio el tiempo de conocerlos de verdad. Pronto conocerás a alguien que te hará darte cuenta de que no tienes que esforzarte tanto.

Cerdo: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Un viejo amor va a volver a tu vida.

Alguien que siempre ha estado en tu corazón pero con quien no terminaste de manera muy cómoda, en realidad piensa en volver a tu vida y cuando lo haga será como si nada hubiera cambiado entre ustedes. Te darás cuenta de que el amor perdido a veces vuelve y la segunda vez no te hará daño.