Así son las mujeres en el amor según su signo. Aléjate del signo…

A continuación te revelaremos cómo se comportan las mujeres en sus relaciones de pareja según su signo.

12.-. Aries

Son muy entregadas en el amor, pero cuando no son correspondidas se enojan tanto que pueden lastimar a quien aman.

11.- Tauro

Son el signo más terco del Zodiaco, siempre busca tener la razón, así que no descansará hasta ver de rodillas y pidiéndole perdón al chico que la traicionó.

10.- Geminis

Son de las mujeres más amorosas, pero no olvides que también tienen otra cara, esa que no quieres conocer, porque si se sienten heridas por su hombre no dudan en hacerle daño.

9.- Cáncer

Protectoras, cariñosas y sensibles, las mujeres de este signo suelen ser excelentes parejas. El problema es que si las lastimas crean una fuerte barrera llena de resentimiento, que difícilmente podrás derribar.

8.- Leo

Exigentes, indomables y controladoras, las chicas Leo ya saben lo que quieren, y cuando no lo obtienen de su amado no dudan en dejarlo o engañarlo.

7.- Virgo

Son las más perfeccionistas y exigentes en el amor; quieren que su compañero cumpla todas sus expectativas y anhelos. Suelen ser muy pasionales y entregadas, por lo que desarrollan dependencia a estar con su pareja.

6.- Libra

Equilibradas, racionales, románticas… casi perfectas, salvo un pequeño detalle: no te atrevas a engañarlas o conocerás al mismísimo demonio encarnado en mujer. No se tientan el corazón para hacer daño a quien las lastimó.

5.- Escorpión

Las mujeres más intensas del Zodiaco son Escorpión; se caracterizan por ser muy celosas y posesivas, aunque lo disimulan bien. Son de lo más sensuales y apasionadas que te puedas imaginar, pero con la misma intensidad que te aman pueden odiarte al día siguiente, si las traicionas.

4.- Sagitario

Tener como pareja a una chica Sagitario es toda una aventura, siempre están buscando nuevas actividades para hacer en pareja; nunca te aburrirás con ella. El problema es que se enojan con facilidad y es muy fácil que pierdan la confianza en su chico.

3.- Capricornio.

Son detallistas, compasivas y gentiles en sus relaciones, pero si descubren una infidelidad o una mentira, dejan de lado los sentimentalismos y pocas veces perdonan.

2.- Acuario

Son mujeres muy astutas e independientes, suelen salirse con la suya luego de una discusión en pareja. Son soñadoras e idealistas, así que procura apoyarlas para que cumplan sus metas, o decidirán seguir su camino solas.

1.- Piscis