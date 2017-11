Parece que la tendencia baggy se ha tomado las calles -y las cuentas de Instagram- de los famosos esta primavera. ¿Sabes de qué se trata?

La última moda consiste en llevar los pantalones unos centímetros por encima de los tobillos -sí, como si se te hubieran quedado pequeños- y ya son muchos los famosos que se han sumado a esta tendencia, que ha sido alabada por blogs y medios relacionados con la moda.

En declaraciones al medio ‘Las Últimas Noticias’, el experto en moda Marcelo Marocchino aseguró que es estilo “está a full en Italia (…) Parece que fueran pantalones bien ajustados, pero en esta ocasión son un poco más sueltos. Es una tenida semi casual y más cómoda para usar”, explicó el entrevistado.

De hecho, según consigna el citado medio, los mismos jugadores de la U solicitaron que las medidas de sus trajes estuvieran 3 centímetros por encima de los tobillos cuando estos fueron diseñados.

Con respecto a qué tipo de calcetines usar con ellos, el experto abogó por la utilización de unos que no se vean, los popularmente conocidos como ‘fantasminos’.“Lo ideal de estos calcetines es que no se vean. Parecen que no andan con nada, pero se utilizan”, añadió.

En Chile ya son muchas las celebridades que se han unido a la tendencia, y no solo futbolistas, también la hemos podido observar en chicos reality como Tony Spina o Álex Consejo.

A continuación puedes ver algunas de las fotos que muestran cómo llevar esta tendencia; ¿Te convence o crees que la efervescencia de su uso pasará igual de rápido que el resto de tendencias usadas por los ‘fashionistas?

Foto de la alfombra roja del #CopihuedeOro2017 del pasado viernes, en el casino @sunmonticello gracias a La Cuarta y a Canal 13 por la invitación! 📸 A post shared by Alex Consejo Iglesias (@consejo8) on Nov 27, 2017 at 11:59am PST

Ayer en la avant Premiere de la película “La Liga de la Justicia” en Cine Hoyts La Reina. 👌🏼🍿🎬 A post shared by Alex Consejo Iglesias (@consejo8) on Nov 14, 2017 at 10:33am PST