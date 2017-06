Bella Thorne comparte una sincera publicación sobre el problema que afecta a su piel

La actriz Bella Thorne se ha caracterizado en estos días por publicar imágenes sin pudor de sus piernas sin depilar, entre otros. La artista tiene claro con son situaciones cotidianas, pero de las que no siempre se hablan o se comparte. Y ella no tiene tapujos en demostrarlo. Como lo hizo recientemente en Instagram

Thorne no tiene miedo al “ridículo” y no le importa lo que otros pueden decir de ella. Teniendo filtros y otras aplicaciones para retocar imágenes, decidió no hacerlo y su publicación ha ganado muchos aplausos.

Y es que ella misma se tomó con humor la situación:

“Cuando estás enferma y además tu cara es una frutilla por el acné”.

Sus seguidores la apoyaron ampliamente.