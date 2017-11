Benjamín Vicuña emociona al hablar de la pérdida de su hija Blanca

Este jueves, en el primer capítulo de “Diana”, Benjamín Vicuña abrió su corazón y habló con Diana Bolocco sobre gran variedad de temas, como su vida profesional, familiar y amorosa. Pero sin duda uno de los temas que más conmovió al actor fue el de Blanquita, su hija que falleció hace cinco años.

Diana Bolocco le consultó cómo se sigue viviendo cargando una pérdida tan grande, a lo que Vicuña sinceró, “Se sigue viviendo por respeto a la vida, por tus hijos, por respeto también a esa persona que partió, y la verdad es que no sé, no sé como se hace…se hace”.

Agregando que la muerte de un hijo, “No tiene explicación, no tiene nombre, no lo voy a entender nunca, pero sí te puedo decir que atravesé un momento de mucha rabia, luego de resignación, y hoy después de cinco años la pena se transforma en evocar lindos momentos y cuando recuerdo sonrío, y hablo de ella todos los días con mis hijos, y está presente todo el tiempo, todo el tiempo. Está en el cotidiano, está en mi trabajo, está en todas partes”.

La madre de Benjamín Vicuña confesó que Bautista, el segundo de los hijos del actor, “es un sobreviviente”, pues a él le tocó estar con sus padres en aquel duro momento, y con la inocencia y sabiduría de un niño, le dio una lección de vida a su papá. “Con la lógica y la filosofía de la fe, él me explicó a mí que mi hija ya no estaba ahí, que no estaba en ese ataúd sino que estaba en el cielo, y con esa, desdramatizando y con esa grandeza y sabiduría, yo entendí que de alguna manera también tenía que volver a la fe, no tenía otro camino de rebeldía, porque la verdad es que el otro camino era para mi, para Benjamín, demasiado oscuro, demasiado terrible, y por lo mismo, por él, por mis otros hijos, decidí honrar la vida, abrazar esta vida maravillosa, cruel, misteriosa, rara y seguir, seguir adelante, por ella también”, confesó.

De acuerdo a datos entregador por Canal 13, entre las 22:39 y las 00:59, “Diana” obtuvo el segundo lugar de audiencias con 8,6 puntos de rating online promedio. En ese mismo horario TVN obtuvo 7,1, Mega 25,2 y CHV 7,0.

Vía Lima Limón