Betsy Camino desmiente rumores de quiebre amoroso con JC Rodríguez: “Me gusta todo, la verdad, no le cambiaría nada”

Julio César Rodríguez es uno de los grandes galanes de la televisión chilena. El animador de Chilevisión tiene una relación de cuatro meses con Betsy Camino y ayer la bailarina cubana confesó que está enamorada.

La modelo de 26 años se integró al panel del matinal de Canal 13. Bienvenidos le preparó un gran recibimento. Presentaron un amplio reportaje, donde Betsy habló maravillas de su pololo de 48:

Betsy Camino: “Me gusta todo, la verdad, no le cambiaría nada. Pero es muy culto. Más que galán, fue como súper simpático, como que tira tallas todo el rato y yo soy una persona que me gusta mucho reírme. Me reía a toda hora, acostada, me levanto, a toda hora me reía.

“Conocer a Julio, que es tan simpático, tan bueno para tirar la talla, me hizo sentir cómoda. La primera cita fue en su restaurante y me dijo ‘te voy a traer la especialidad de la casa’, y yo dije ‘en un restaurante peruano es un cebiche’. Y cuando los chicos van a servir, era todo comida cubana. Eso me encantó. Todo, la ropa vieja, el arroz congrís. ¡Todo! No faltó ni un detalle.

“Me gusta todo, la verdad, no le cambiaría nada, pero es muy culto. A mi me llaman demasiado la atención las personas a las que que yo le pregunto ‘¿y el telefono?’, y me dice quien inventó el teléfono, todo, absolutamente todo.

“Yo tengo mucha admiración por él. Es tremendo papá. Yo creo que cualquier mujer que tenga una pareja que sea padre, le gustaría que fuera el mejor. Sí, siento que estoy enamorada, fijaté. Uno nunca sabe lo que puede pasar mañana, a lo mejor nos peleamos, pero sí creo que me siento enamorada”

Luego, en el set del programa, volvieron al tema:

Martín Cárcamo: “¿Cómo ha sido Julio en este período corto, pero me imagino súper intenso”

Betsy Camino: “Sí, es una relación que va a 150 kilómetros por hora. Ha sido un gran apoyo, porque hay veces en que uno necesita aunque sea a alguien, ni siquiera para que te diga ‘todo va a estar bien’. Simplemente para que ponga el hombro y llorar. A mí se me murió mi abuelo (se quiebra)… Y me pasó con Julio al lado…”

Cárcamo: “Tranquila”

Camino: “Pucha, yo no sé que hubiera pasado si no hubiese tenido a una persona así a mi lado en ese momento. Yo había acabo de venir de Cuba con Julio…”

Cárcamo: “Cuando fueron a ver a tu familia”

Camino: “Sí, mi abuelo estaba malito, pero son muy viejitos. Tiene 95 años y mi abuela está viva, con 97. Siempre me preocupo cuando no puedo hablar con mi familia. Siempre algo pasa, porque cuando tú estás afuera, ellos se privan de decirte las malas noticias. Solamente te dicen ‘Betsita, ¿tú estás bien mi chocolatito? No hace falta nada’. ‘¿Mamá, te deposito más plata?’. ‘No mijita, todo está bien’. Entonces, cuando desaparecen por dos días, o es un tema de comunicación, o pasó algo. Julio ha sido una parte importante en mi vida, una parte de apoyo”.

vía glamorama