Betsy Camino se incorpora entre lágrimas a ‘Bienvenidos’ revelando sensible tema familiar

La modelo llegó al espacio mañanero contando parte de su historia familiar, que según reveló es un tema muy sensible para ella, ya que dejó a su hermana y a su madre en Cuba.

“Es súper fuerte porque uno se quiebra. Hay veces que uno dice ay quiero tener más pega, o quiero tener más plata. Los sueños se me están dando pero muy lento, quiero más ráido, porque uno se pone ansiosa, y entonces uno no tiene la contención de nadie. Cuando pasa eso, uno se quiebra, la verdad lloro, porque la familia es lo más importante al menos para mí. Porque aquí uno tiene amigos uno tiene pareja, pero no hay nada como el calor de la familia”, contó emocionada Betsy.

En este proceso, Julio César rodríguez ha sido fundamental. “Ha sido un gran apoyo, porque hay veces que uno necesita a alguien que ni siquiera te diga que todo va a estar bien, sino que simplemente para que ponga el hombro y llora”, contó justo antes de emocionarse hasta las lágrimas por la muerte de su abuelo, que fue hace pocas semanas.

“Yo sabía que algo había pasado y mi mamá ni siquiera me pudo llamar. Por un mail me dijo no tengo fuerzas para contarte esto. Leí el mensaje y me puse a llorar, y Julio al tiro me dijo ¿Falleció tu abuelito? Y me quebré completa. Julio ha sido una parte súper importante en mi vida una parte de apoyo”, reveló sobre la relación que lleva algunos meses y que se ha convertido en una parte muy importante de su vida en nuestro país.

Vía AR 13