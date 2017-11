Bryan Cranston: “La carrera de Kevin Spacey terminó”

Otras acusaciones complicaron la situación de Spacey, al punto que se suspendió la producción de la premiada serie de la que también era productor. Su representante y su vocero renunciaron. Se lo borra —de manera literal: se reemplazan sus escenas por nuevas tomas con otros actores— en películas como All the Money in the World, de Ridley Scott. El ganador de dos premios Oscar se internó en una clínica de rehabilitación de adictos al sexo en Arizona.

Cranston cree que las denuncias podrán ayudar a cambiar la situación en la industria del espectáculo. “Se están cayendo los pilares que la sostenían. Se está revelando todo”, dijo. “Las mujeres y los hombres no deberían tener que tolerar el mal comportamiento solo por su juventud y su inexperiencia. El lado positivo de esto es que no vamos a aceptar esta conducta solo porque así es como ha sido siempre”.

Información de Infobae América