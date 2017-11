Los restos de un barco fantasma ruso desaparecido que fue tomado por hordas de ratas caníbales pueden haber desaparecido en California.

Los científicos afirman que el crucero MV Lyubov Orlova se hundió en el mar y sus restos fueron enterrados en la arena. El barco de 40 años de antigüedad ha estado desaparecido desde que fue cortado de Canadá hace cuatro años .

Pero los científicos se creyeron haberlo hallado cuando un barco de 295 pies de tamaño similar apareció en una playa californiana, informa Mirror Online .

En un documento de What On Earth en Science Channel, un experto dice: “Se cree que este barco fue tomado por hordas de ratas caníbales. Quiero decir que no hay nada más para comer. Así que imagina este barco gigante lleno de estas voraces hordas de ratas caníbales que aparecen en tu playa local justo donde vives”.

Sin embargo, un análisis posterior reveló que el barco estaba hecho de hormigón, mientras que el MV Lyubov Orlova estaba hecho principalmente de acero.

Se dice que el naufragio es en realidad de un buque que era un antiguo casino flotante. Fue dirigido por The Mob y llamó al SS Monte Carlo. La búsqueda continúa para el Orlova de 4.000 toneladas, llamado así por una actriz rusa.

Solía ​​llevar a 110 pasajeros en cruceros durante más de 20 años, antes que se enviara a la chatarra en 2010.

Fue confiscado en Newfoundland, Canadá, después de una disputa de deudas y abandonado por un equipo no pagado.

Después de dos años, el gobierno canadiense ordenó que el barco fuera remolcado a la República Dominicana, pero cuando la línea de remolque se rompió durante el viaje, fue liberado.

Los satélites detectaron un destello no identificado en Escocia lo suficientemente grande como para ser el barco en 2013, pero los aviones de búsqueda no encontraron nada.

Pim de Rhoodes, con sede en Bélgica, dijo anteriormente: “La nave está flotando por ahí en alguna parte. Habrá muchas ratas y se comerán entre sí”.

La nave ya es una suerte de leyenda marina al más puro estilo de barco fantasma, aunque repleto de ratas caníbales. Fuera del relato fantástico que ha generado este hecho, las autoridades están preocupadas por esta situación porque si la nave encallará en alguna costa llevaría consigo una infame plaga de ratas.