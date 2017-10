Camila Andrade debió ser hospitalizada por problemas con sus implantes de silicona

Un año con molestias en su busto llevaba Camila Andrade, quien el martes en la mañana fue intervenida en el Hospital de la FACh, debido a una contractura capsular que le generaron sus implantes de silicona.

“Mis prótesis iban sobre el músculo y comenzaron a incomodarme en terminaciones nerviosas, porque por la posición estaba muy en contacto directo con mi piel”, comentó Camila en entrevista con LUN.

La panelista de “Así Somos” de 26 años, llevaba un largo tiempo sufriendo fuertes dolores en sus senos por los que acudió a diversos especialistas que no daban con su problema. “Me había hecho una mamografía y una ecotomografía en la zona y todo se veía bien, a pesar que sentía dolor. Pasó el tiempo y fui donde un cirujano plástico que no me dijo nada claro, me dijo que podía estar encapsulada. Después supe que puede estar así sin necesariamente estar la prótesis dura”, manifestó.

La ex Miss Chile, reconoció que dejó pasar mucho tiempo porque no le dio la importancia necesaria a su dolencia: “No le tomé el peso a esto, porque normalicé mi dolor. Para mí ya era natural que me dolieran las pechugas todo el día, con o sin sostén. Podría haber seguido con mis trabajos y viajes, con el mismo dolor, pero ya estaba muy preocupada por la molestia. Hay ‘memes’ que dicen que lo más rico del día es sacarse el sostén y para mí era al contrario, si las tocaba con la mano me dolían. Ni me lo sacaba para que no me doliera más”, reveló Andrade.

Después de consultar con varios médicos, Camila llegó hasta la consulta del cirujano Pedro Vidal, quien logró establecer un diagnóstico y la operó para terminar con sus dolencias. Sobre el procedimiento el especialista señaló que le cambió los implantes y que esta vez fueron puestos detrás del músculo y sobre el pectoral.

“Fue una reacción de su sistema inmunológico que quiso sacar el elemento extraño. Ahora no tendrá necesidad de cambiarse las prótesis nunca más en la vida, pero su cuerpo podría volver a generar una contractura”, señaló el doctor Vidal.

En tanto, Camila compartió su experiencia en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Esto sé que podría pasarle a cualquiera, pero si toman decisiones así de importantes no olviden o dejen de preguntar nunca, desde el mínimo detalle, ni por vergüenza, pudor o la razón que sea. En mi experiencia, esta fue una determinación que tomé hace 5 años atrás y que por algún motivo me trajo consecuencias. Hoy estoy feliz de haber podido hacer un cambio a mi calidad de vida que sé vale mucho la pena. Ahora a recuperarme y desde ya gracias a todos por su cariño y buenas vibras”.

Desde este miércoles, la panelista “Así Somos” se encuentra en su casa con reposo y podrá volver al programa el próximo lunes y manejar en 10 días más mientras realiza recuperación kinesiológica.