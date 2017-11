Carla Ballero confesó que fue acosada por Kike Morandé cuando trabajaba como modelo y panelista en el polémico programa nocturno de Mega.

Las declaraciones de Ballero fueron emitidas en “La Divina Comida”, programa de Chilevisión que reúne cada semana a cuatro conocidas figuras del espectáculo que deben deleitar a sus compañeros ofreciendo una cena y disfrutando también como comensales.

El capítulo de este sábado tuvo como protagonistas a los actores Bastián Bodenhöfer y Mónica Godoy, al comediante Claudio Reyes y a la modelo que hace varios años participó como “locaria” en “Morandé con Compañía”.

En la instancia le preguntaron a Ballero si alguien del medio televisivo se había propasado con ella. La respuesta sencillamente impactó a los televidentes.

“Nunca me pasó que alguien se pasara de la mano, o que me tiraran un beso, el último que osó en hacer eso se fue de patada en la raja y todos sabemos quién es”, dijo la modelo despertando una serie de dudas en sus compañeros.

Por lo anterior, Mónica Godoy se atrevió y le preguntó directamente la identidad de la persona mencionada obteniendo una respuesta.

“Pero si no tiene nada de malo, el Kike (Morandé), no fue como que me tiró un besito como a todas si no que, nivel ‘abuelito qué te pasa’”, explicó Ballero.

En la instancia, la modelo también confesó que en su carrera ha recibido una serie de ofertas para trabajar como scort. Carla aseguró que las propuestas fueron realizadas por personas que tienen bastante poder adquisitivo a nivel nacional.

Con información de Lima Limón.