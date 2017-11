Cata Pulido confesó que “sintió cosas” en grabación de escena erótica con Gonzalo Valenzuela

Una de las cosas buenas de los matinales es el minuto de confianza de Catalina Pulido en Hola Chile. Con sinceridad extrema y gracia, la panelista del programa de La Red opina, revela y desclasifica vivencias, anécdotas e historias. Esta mañana fue el turno de una grabación erótica que hizo con Gonzalo Valenzuela.

“Me sentí un poco mal, un poco infiel, porque me pasaron cosas. Nunca me había pasado. Lo encontré rico”, contó sobre la escena íntima que protagonizó en 2011 con Gonzalo Valenzuela para el capítulo “La rutina del sexo” de la miniserie Karma, emitida por Chilevisión:

Eduardo de la Iglesia: “Catalina, ¿qué puedes decir de Gonzalo Valenzuela, el ‘Manguera’?”

Cata Pulido: “Lo que pasa es que hicimos una serie que se llama Karma”

Renata Bravo: “A ver, primero, ¿por qué le dicen el ‘Manguera’?”

Pulido: “Puro mito”

Julia Vial: “Ah, ¡puro mito!”

Pulido: “Pero si salieron unas fotos. Fue vox populi”

De la Iglesia: “Como dice Anita (Alvarado), ¿es hermoso o no es hermoso?”

Pulido: “Un poco piramidal… Bueno, no importa. La cosa es que estábamos haciendo esta serie, que se llama Karma, y tuvimos una relación de una pareja que solamente se relacionaba a través del sexo, sin ningún tipo de comunicación ni nada. Y nos tocó un día grabar muchas escenas en la cama, ambos desnudos”

Cony Roberts: “¿Piluchos 100%?”

Pulido: “Esa misma”

Bravo: “¿Taparrabos?”

Pulido: “Sí poh, taparrabos para mí y para él”

De la Iglesia: “¿Con calzoncillos?”

Pulido: “No, se llama taparrabos, que se pega”

De la Iglesia: “¿Como las concheras de las mujeres?”

Pulido: “Exactamente”

Bravo: “Es como eso de las clínicas, un apósito que va pegado”

De la Iglesia: “Y tú estabas con eso”

Pulido: “Sí”

De la Iglesia: “¿Y arriba pilucha?”

Pulido: “Todo pilucho”

Paulina Rojas: “Pero igual sacrificado ahí”

Pulido: “Yo estaba súper nerviosa, te juro, Pauli. Entre que me ponía nerviosa. O sea habían camarógrafos, maquilladores, todo el mundo”

Vial: “¿Tu primera vez?”

Pulido: “¿Qué hacía una escena así de heavy? Sí. Y yo ‘por favor que no le pase nada, por favor que no le pase nada’”

De la Iglesia: “¿A él?”

Pulido: “Sí”

De la Iglesia: “Y a ti”

Pulido: “Te morí el cuerpo de Gonzalo Valenzuela. Es que te mueres. Tiene una cantidad de fibra, de músculo, pero así. Lo toqué bien tocado. Pero me sentí un poco mal, un poco infiel, porque me pasaron cosas. Nunca me había pasado. Lo encontré rico”

Rojas: “¡¿Quién le cree que se sintió mal?!”

De la Iglesia: “¿Alguien le cree a la Cata?”

Vial: “¡¿Quién le cree que se sintió infiel?!”

Bravo: “¿Pero él no se dio cuenta? ¿Te dijo en algún minuto?”

Pulido: “No, porque estábamos actuando. Yo creo que a los dos nos pasaron cosas”

De la Iglesia: “Cata, para que a la gente le quede claro lo que estamos hablando, ¿cómo era la escena? Estaban en una cama, ¿y cómo era la coreografía? Porque hay una planta de movimiento que se tiene que hacer”

Rojas: “Ay, Eduardo lo dice para que todos digan ‘recreación’”

Pulido: “No, eran muchas coreografías. Bueno, como cuando haces el amor tú en la cama poh. Acá era un sketch con harta performance”

Roberts: “Cata, pregunta: Tú dices que todo el rato pensabas en que a él no le pasara nada. ¿Le pasó algo a él o no?”

Pulido: “No lo sé, porque como tenía este adhesivo”

Roberts: “Pero uno siente igual”

Pulido: “Uno cuida al compañero, tampoco hay una sobajeada tan heavy”

Vial: “Cata, tú dijiste ‘me pasaron cosas’. ¿Te pusiste nerviosa?”

Pulido: “Sí, me puse nerviosa. Me dio un poco de pudor”

Vial: “¿Porque te gustó y te sentiste incómoda?”

Pulido: “Yo creo que fue eso. Es que lo encontré muy rico. Yo no había estado con un actor. Es que todos los que me tocaron eran feos”

De la Iglesia: “Pero Zabaleta”

Pulido: “Con Zabaleta fue un toponcito”

Muestran una foto de Pulido y Valenzuela.

Pulido: “¡Ya poh! Gonzalito es súper amigo mío. Me vai a matar”

Bravo: “La verdad es que uno da los besos, no hay compartimiento de fluidos. Pero en este caso, ¿ustedes atracaron de verdad?”

Pulido: “Tuvimos nuestro… Pero somos amigos”.

vía glamorama