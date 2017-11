Catherine Mayorzer perdió el control y violó residencia de su ex pareja para grabarlo durmiendo con otra mujer

Primer Plano se superó a sí mismo esta semana. El estelar de farándula de Chilevisión presentó un impresionante informe realizado por la periodista Conty Ganem sobre el escándalo de la semana: La dramática separación de Catherine Mazoyer y Sebastián Carter, en medio de acusaciones de infidelidad, mentiras y video.

La actriz de teleseries como Soltera Otra Vez y Mamá Mechona y el ex chico reality que se hizo conocido en Amor Ciego se separaron tras cinco años de relación y dos hijos, la menor de 10 meses.

Ella acusa infidelidad, dice hasta el 10 de octubre intentaban volver. El asegura que no fue así.

Primero se fue él de la casa que compartían, después ella. Mazoyer cuenta que el pasado fin de semana Carter le avisó que no podía cuidar a los niños porque estaba con fiebre. Pero ese mismo sábado ella y sus dos hijos se encontraron en la calle con Sebastián y su nueva pareja, la dueña de una clínica de estética de 37 años.

Ambos ex iban en sus respectivos vehículos. Catherine decidió seguir a Sebastián. Hasta que, en los estacionamientos del mall Alto Las Condes, se enfrentaron.

Al día siguiente la actriz, en shock, llegó a las 9 de la mañana a la casa que compartía con el periodista. Entró con una llave extra y con su celular comenzó a grabar a Sebastián, quien dormía, y estaba con su pareja.

Las imágenes de la protagonista de la película Perfidia esa mañana, desconsolada mientras sacaba sus últimas cosas y le dejaba caer las llaves a Carter, fueron grabadas estilo paparazzi y emitidas por Primer Plano.

Ese mismo domingo Mazoyer publicó en su Facebook palabras sobre la supuesta infidelidad, la cual es negada por Carter, quien asegura que estaba separado antes de iniciar el nuevo romance.

El escándalo se detonó y anoche el periodista entregó su versión del episodio en su hogar, a través de un contacto telefónico con el programa de Julio César Rodríguez y Francisca García-Huidobro:

Sebatián Carter: “Se me acusó esta semana de ser infiel. Yo tengo sumamente claro quien soy, sé como a mi me han educado. Tengo una mamá, tengo una hermana. ¡Nunca le fui infiel a la madre de mis hijos! Nunca le falte el respeto ni a ella ni a ninguna mujer, y no se me ocurriría hacerlo con mis futuras parejas.

“Yo esto lo encuentro una bajeza máxima, porque se me acusa, además, y aparte de todo esto, tengo que tener que tener la obligación social o mediática de hablar todo esto en cámara. He tratado de huir de tener que hablar de esto. Me parece de verdad una vergüenza y lamentablemente en Chile finalmente quien tira una mentira no tiene…

“Si yo empiezo a seguir en eso, yo empiezo a hablar de la madre de mis hijos… Pero no les parece raro que justo el día en que ella está desalojando las pocas cosas, y te lo repito, pocas cosas, porque no quiero empezar a exaltarme y a decirte las cosas que se llevó, porque decirte que hasta los imanes del refrigerador los sacó.

“Me parece muy raro que justo el domingo haya habido un equipo de Primer Plano. Porque esto fue exactamente igual a Jekyll y Hyde: Adentro de la casa provocadora, insistente, muy agresiva, y en las imágenes que yo veo afuera era otra cosa.

“Cuando ella ingresa, porque yo estaba durmiendo, a las 9 de la mañana, me había acostado el día anterior tarde, y veo que está grabando, me levanto y lo primero que hice fue decirle qué estaba haciendo. ‘¿Por qué estás reaccionando así?’ Y en el momento en que ella guarda el teléfono…

Pamela Díaz: “¿Y así le dijiste? ‘¿Qué estás haciendo? ¿cómo se te ocurre grabarme?’. ¿O fue con otra forma?”

Carter: “Te lo voy a decir textual: ‘¡¿Qué weá está haciendo acá!? ¡¿Cómo me estás grabando?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Por qué entras así Catherine?! ¡Por favor!’. Nunca (la empujó). Y es más, cuando ella se guarda el teléfono en el bolsillo que va en el pantalón. Cuando ella entra al clóset, yo le saco el teléfono de atrás y ahí ella trató de quitármelo y le dije ‘déjame borrar la foto, el video, o lo que tú hiciste, y no tengo ningún problema, por favor saca todas tus cosas’.

“Me pasó el teléfono y le empieza a decir (a la nueva pareja de Carter) ‘déjale el teléfono a ella para que vea las fotos de nuestros hijos’. Ese fue el único diálogo que hubo con respecto al tema del teléfono. Y yo fui a constatar lesiones porque… Porque ella el domingo incurrió en tres delitos: violación de morada, entrar grabando y la agresión que se produjo.

“Finalmente el tema de discusión es de fechas y, a raíz de las fechas, si fui o no infiel. Finalmente Catherine se fue a comienzos de octubre. Yo me fui tres semanas antes de la casa, antes del Dieciocho, y un mes antes yo estaba durmiendo en el segundo piso de esta casa, en un sillón. Nosotros ya veníamos con problemas.

“Entonces, cuando me hablan de que nosotros tuvimos una conversación el 2, 3 de septiembre. Nosotros una conversación la habíamos tenido un mes antes, y esa conversación fue… La misma Fran en un programa que vi hace mucho tiempo… La Fran dijo que Julio César era el único amor que ella iba a tener para toda la vida por ser el padre del hijo que ustedes tienen. A raíz de eso es el ‘te amo’, porque había habido una conversación anterior. Lo que pasa es que hay un tema de suspicacia”.

