Catherine Mazoyer se descarga en Instagram tras la polémica con Carter

Somos mujeres y como me dijo alguien, las mujeres estamos hechas de amor y de hierro. He leído cada uno de sus mensajes. Gracias por la energía, gracias por sus palabras. Y solidarizo profundamente con quienes están pasando por lo mismo. Fuerza! Nuestros hijos nuestro motor, nada mas importa ❤

A post shared by Catherine Mazoyer (@mazoyercath) on Nov 12, 2017 at 1:49pm PST