Celebridades que están irreconocibles después de varias operaciones

Hoy veremos una selección de famosas ya irreconocibles tras varias operaciones. Porque algunas de ellas llevan unas cuantas encima y otras, parece que tras una vez, ya se han hecho el cambio de por vida. Su rostro no siempre mejora por haber pasado por quirófano. En ocasiones, es todo lo contrario, aunque sea casi imposible de imaginar.

Si pasan por ese trago siempre pensamos que es para mejorar. Pero no, no siempre cuenta con un buen resultado. Así es que, hoy te mostramos algunos ejemplos de famosas ya irreconocibles tras varias operaciones. Algunas seguro que ya las conoces muy bien y otras, no tanto pero que también sorprenden y mucho.

Donatella Versace

La diseñadora y empresaria es una de las famosas ya irreconocibles. Sin duda, su cambio es bastante drástico. No dudamos en que el tiempo también va haciendo que las facciones no siempre sean las mismas. Las arrugas llegan y la tersura de la piel se va marchando. Aún así, el paso del tiempo es algo que tenemos que afrontar de la mejor manera posible.

Pero muchas famosas se deben a su imagen, por no decir todas, y no quieren pasar por ello. Así que, las operaciones no se hacen esperar. El cambio es bastante importante, tanto en sus ojos como en la nariz o incluso los labios. Todas y cada una de estas partes están más que retocadas, viendo el resultado final. Su éxito en su trabajo no lo discutimos, pero en cuestión de cirugía habría un gran debate.

Nicole Kidman

Una de las grandes actrices de Hollywood es Nicole Kidman. Ella siempre ha contado con un rostro muy angelical. Ese cabello dorado y una piel muy blanca se combinaban con los ojos azules. La dulzura era protagonista de su rostro. Pero desde hace un tiempo, también hay alguna que otra diferencia en él.

Parece que su cara está un poco más estirada y que además, en ocasiones tampoco es que el maquillaje ayude. Si bien puede ser toda una ayuda, parece que se niega a ello. Aquí vemos cómo el cambio es notable. Sí, también es verdad que el paso del tiempo es algo más que evidente entre las dos imágenes.

Meg Ryan

Otra de las actrices con rostro angelical es Meg Ryan. Además las películas que ha interpretado de carácter romántico siempre han sido idóneas para ella. Pero bien es cierto que el tiempo corre a pasos agigantados. Aunque conserva el peinado de siempre, parece que el rostro no es el mismo.

Si bien no hablamos de las arrugas o líneas de expresión en sí, lo haremos de esos rostros que están demasiado estirados. Tanto es así que no favorecen a nadie. A sus 55 años, se puede decir que ha pasado por quirófano en busca de un nuevo rostro. Así lo ha hecho pero quizás no era el que realmente quería.

Courteney Cox

La actriz de la serie “Friends” ha comentado en alguna ocasión que se ha arrepentido de sus retoques. Que no volvería a pasar por lo mismo. Sin duda, una de las mejores maneras de demostrar que no siempre salen como uno espera. O bien, que cuando pasa el tiempo, no todo se estabiliza.

No es cuestión de mejorar algunos detalles, sino que parece que cada rostro que se somete a una operación reaparece totalmente diferente. Algunos comentan que con el paso del tiempo, todo vuelve a situarse, pero parece que no siempre es así. Courteney Cox es otra de las actrices que aparece casi irreconocible.

Jennifer Grey

Aunque son muchas las películas que cada año arrasan, siempre nos remontamos a atrás en el mundo del cine para descubrir algunos grandes éxitos. Seguro que, aunque no seas de la época, la película “Dirty Dancing” te sonará y mucho. Pues bien, Jennifer Grey era la protagonista del famoso film.

Una película que también estaba protagonizada por el desaparecido Patrick Swayze. Volviendo a Jennifer, parece que a comienzos de los 90 se sometió a una rinoplastia pero salió bastante mal. De hecho, tuvo que volver al quirófano. Ella misma reconoce que esto hizo que su cara quedara transformada que ni sus amigos la reconocían.

Uma Thurman

Aunque comenzó trabajando como modelo, finalmente se pasó al mundo del cine con gran éxito. Uma Thurman es otro de los rostros más conocidos. Pero sin duda, hubo un paréntesis de unos años que se mantuvo alejada de la gran pantalla y al reaparecer, volvió a triunfar, como no podía ser menos.

Cada vez que aparece vuelve a hablarse siempre de ella. Pero en una ocasión, la aparición no se debía a ningún tipo de proyecto. Sino que parecía que en su rostro se reflejaba algo más extraño. Todos los periódicos se hicieron eco de un retoque bastante claro. Aunque parece que ella salió al paso diciendo que tan solo era que a nadie le había gustado su maquillaje.

Reneé Zellweger

El cambio de Reneé Zellweger tampoco dejó a nadie indiferente. Algo que se aprecia rápidamente. Así que podemos decir que es otra de las famosas ya irreconocibles tras varias operaciones. Como bien se puede apreciar, la zona de los ojos ha sido una en ser retocada. Abren el ojo pero bajan un poco las cejas. La nariz también ha sido retocada.

Pero no solo eso, sino que además se dice que las mejillas, la frente y hasta los labios también han cambiado de manera poco sutil. Es por ello que, si vamos sumando, tenemos un resultado como el que hemos visto en sus últimas apariciones públicas. Parece que la actriz ya no es la misma que era.

Michaela Romanini

En ocasiones nos pensamos si las famosas también ven lo mismo que nosotros. Es decir, una cosa es el paso del tiempo, otra cosa es hacerse ciertos retoques para mejorar y luego está Michaela Romanini. Una mujer que parece ser que no tenía donde mejor invertir su dinero que se ha hecho aficionada a las operaciones.

Además, viendo su imagen de antes con la de ahora, tenemos más que claro que todo lo que ha hecho, ha sido tirar el dinero. Un cambio bastante drástico que hasta se nota en las cejas, en los labios y el resto del rostro. Tampoco es el maquillaje quien lejos de ayudar, incluso parece volverse en su contra.

Jocelyn Wildenstein

Una vez que se comienza, ya no hay vuelta atrás. Sin duda, también se lo pueden decir a Jocelyn Wildenstein. En su rostro se reflejaba una sutil mirada felina y unos labios más que perfectos. Pero ella se comenzó a hacer sus retoques y en lugar de ir a mejor, parece que no fue así. ¡Desde luego, puedes verlo en la imagen!

Aunque en ocasiones nos lo podamos tomar como algo bastante cómico, no lo es tanto. Para muchas supone una enfermedad y tienen que ser tratadas por ello. Un vicio que consideran que es vital para sus vidas. Pero viendo el antes y el después seguro que pocas personas piensan de esta manera.