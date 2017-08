Celebridades que tienen amores con mucha diferencia de edad

Bien dicen por ahí que para el amor no hay edad, y es que cuando Cupido llega y te flecha no hay nada que puedas hacer, simplemente dejarte llevar y que fluya el amor. Eso fue lo que les pasó a estas 15 parejas de famosos, que nos demuestran que la edad es simplemente un número y realmente no importa quién sea mayor o menor siempre y cuando haya esa chispa entre ellos.

Y es que para esto del romance no hay reglas escritas ni fórmulas mágicas, así que si encuentras a esa persona indicada pero resulta que no es de tu edad, ¡no te fijes en pequeñeces! Puede ser tu relación perfecta.

1. Adam Levine (38) y Behati Prinsloo (28)

2. Irina Shayk (31) y Bradley Cooper (42)

3. Blake Lively (29) y Ryan Reynolds (40)

4. Jay Z (47) y Beyoncé (35)

5. Hugh Jackman (48) y Debora Lee Furness (61)

6. Megan Fox (31) y Brian Austin Green (44)

7. Lauren Hashian (32) y Dwayne Johnson (45)

8. Matthew McConaughey (47) y Camila Alves (35)

9. George Clooney (56) y Amal Alamuddin (39)

10. Amber Tamblyn (34) y David Cross (53)

11. David Schwimmer (50) y Zoe Buckman (31)

12. Jason Statham (50) y Rosie Huntington-Whiteley (30)

13. Sam Taylor-Wood (50) y Aaron Taylor-Johnson (27)

14. Alec Baldwin (59) e Hilaria Thomas (33)

15. Emilie Livingston (34) y Jeff Goldblum (64)