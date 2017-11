Chayanne choca en Miami el mismo día en que lanza su nuevo video

El cantante puertorriqueño sufrió un accidente justo el día del lanzamiento de su nueva canción titulada “Choka Choka”.



Hace algunos días, Chayanne estrenó su nueva canción Choka Choka, el cual es el segundo sencillo de lo que será la próxima producción discográfica del artista puertorriqueño.



El nuevo sencillo del cantante ya tiene más de 229 mil reproducciones y fue grabado en la ciudad de Miami, Florida donde muestra su carisma en compañía de un grupo de bailarines.



Sin embargo, una extraña coincidencia se presentó el día del lanzamiento de la nueva canción de Chayanne. El sitio People en Español informó que el famoso cantante tuvo un accidente automovilístico.



“Chayanne había salido de su domicilio en Miami para promover su nuevo sencillo y mientras esperaba el cambio a luz verde del semáforo, un autobús se impactó por detrás de su vehículo”, afirmó el medio.





Pero lo curioso se suscitó después, cuando el chofer de la unidad lo confundió con el cantante Ricky Martin, sin embargo, Chayanne mostró amabilidad y afortunadamente no sufrió lesiones y continuó su camino.



Por fortuna, el accidente no pasó a mayores y todo se resumió en una divertida anécdota.



Chayanne no sufrió ningún daño y siguió su camino para hablar de “Choka Choka” y el lanzamiento de su nuevo video.

Si bien el choque sucedió, muchos creen que fue todo un armado de prensa para promocionar la nueva canción del puertorriqueño.

Chayanne y Ozuna

En video clip fue grabado en Miami, por Chayanne y Ozuna muestran su carisma. El tema es interpretado en compañía de un grupo de bailarines, donde un chico persigue a una mujer sensual, audaz y misteriosa, quien deja huella de llamas en su camino, de acuerdo a un comunicado.