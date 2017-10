China Suárez tendrá nada menos que dos bodas con Benjamín Vicuña

La relación entre la actriz Argentina y Benjamín parece estar en su mejor momento, tendrán su primer hijo entre ellos y están preparando los detalles para su boda que será muy especial.

Suárez brindó una entrevista en la que reveló un detalle que llamó profundamente la atención, ya que tendrá nada menos que dos fiestas, una la celebrarán en Argentina y Chile.

“Mejor dos ceremonias chicas que una grande”, dijo contenta la China Suárez, quien reveló que se casará con Benjamín Vicuña en Argentina y Chile. La actriz confesó que habrá doble boda con el galán trasandino y contó cómo fue la propuesta.

Lo hizo en un reportaje en la revista chilena Cosas, que la entrevistó por motivo de su embarazo, del que lleva 23 semanas y cuyo padre es el ex de Pampita.

Junto con ello, relató cómo fue la romántica propuesta de matrimonio: “Me encantó porque estábamos en Chile con su familia, en el campo. Fue de película y me tomó por sorpresa. La familia y Benja sabían lo que se venía, yo me quería tirar a dormir la siesta y él me dijo que fuéramos a caminar. Todo fue muy romántico porque se arrodilló frente a mí y fue divino”.

Además, también habló sobre cómo se siente con su embarazo. “Con los días, me vino un hambre voraz. Los primeros tres meses fueron terribles en ese sentido. Me daban ganas de comerme un sandwich y un postre”, completó. Ahora se dedicará a organizar la doble boda.

La actriz ya es madre de Rufina (4), fruto de su relación con Nicolás Cabré (37), mientras que Vicuña tiene a Bautista (9), Beltrán (6), Benicio (2), fruto de su relación con Pampita (39).