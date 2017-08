Chris Brown recordó sin tapujos la noche en que golpeó a Rihanna

En el año 2009, Chris Brown y Rihanna protagonizaron un terrible incidente donde Brown golpeó a la cantante cuando ambos eran pareja.

Hoy, a casi 8 años del hecho, un documental de Chris Brown volvió a tratar sobre este tema, donde el artista cuenta lo que ocurrió. Primero, partió contando que la relación con Rihanna se transformó en algo tormentoso luego de que él le confesara que la engañó con una chica que trabajaba con él. Tal situación hizo ‘enloquecer’ a la cantante, quien reaccionó con golpes, empujones y constantes escenas de celos.

“Ella me odiaba. Después de eso, lo intenté todo. A ella no le importaba, ella ya no confiaba en mi después de eso. A partir de ahí, todo fue empeorando porque peleábamos, habían peleas verbales, peleas físicas también”, señaló.

Fue en una fiesta en los premios Grammy que la mujer con la que engañó a Rihanna se acercó a saludarlos, desatando la furia de la artista de Barbados quien se enfrascó en una fuerte discusión con su entonces pareja dentro de un auto.

“Recuerdo que ella trató de patearme, simplemente su mi**da de golpear, pero luego yo realmente la golpeé. Con un puño cerrado, como la golpeé y se le rompió el labio. Y cuando lo vi quedé en shock, yo pensé como, ‘Maldición, ¿por qué la golpeé así?'”, expresó Chris Brown.

Y agregó: “A partir de ahí ella está escupiendo sangre en mi cara, me exaltó aún más. Es una pelea de verdad en el auto y estábamos conduciendo en la calle… Ella intentó tomar mi teléfono, y yo no le estoy dando mi teléfono, para lanzarlo por la ventana”.

Finalmente, señaló que después del incidente se sintió como un “jodido monstruo”.

¿Qué opinas?