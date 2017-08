Chriss Mc Millan reveló cómo subió 15 kilos de peso en sólo dos meses y envió potente mensaje

Chriss Mc Millan se encuentra alejada de la polémicas, sin embargo, un problema de salud la ha vuelto a tener en la palestra.

La periodista ha subido 15 kilos de peso en sólo dos meses, lo que ha hecho que reciba muchas críticas por parte de la gente. Es por eso que decidió sacar la voz y contar lo que realmente le ocurrió.

A través de Instagram, Mc Millan escribió: “Está soy yo. No la periodista, no la que trabaja en tv, no la que depende de una pareja y mucho menos la que tuvo su ronda en la farándula. Me gustaría que conozcan quién soy yo. Sin fotos hermosas, losetas o llenas de filtros. A veces compartimos muchas cosas simples y normales, distintos tipos de problemas y más de alguna pena o desilusión. Voy con mi verdad”.

“Sí yo aparezco en esta foto de hace una semana, sí me veo más gordita y es porque lo estoy. Por si acaso, no estoy embarazada, ni es un mal ángulo de la foto. Desde junio de este año comencé un proceso que me fue muy difícil entender e imposible de parar. He subido más de 15 kilos, si no es más, en dos meses, pasó todo el día muy cansada siempre, tengo extraños bochornos, cambios de ánimo, mañanas depresivas y vivo con hambre cada minuto del día”, continuó relatando.

Debido al aumento de peso la ropa ya no le entra, por lo que muchas veces no tiene qué ponerse para trabajar cada mañana “porque nada me entra. ¿Por qué no paré esto antes? La verdad es que no me daba cuenta cómo me estaba transformando o mejor dicho no quería hacerlo, hasta que en junio me miré al espejo y no pude creer lo que vi. Mi rechazo a esa persona del otro lado del espejo fue total, me espanté y lo más fuerte es que me odie a mi misma”.

“En un comienzo viví este calvario sola, no quería ir a trabajar, sacarme fotos, salir o simplemente juntarme con mis amigos porque me daba vergüenza y no me quería a mí misma. Desesperada recurrí a una maravillosa, empática y comprensiva doctora. Me mandó exámenes y el resultado reveló que estaba comenzando con un hipotiroidismo. Estamos trabajando en ello”, continuó.

Finalmente, señaló: “no crean que fue fácil contarles esto, por favor no caigan en la estupidez de que ventilo mi vida privada, porque fue muy difícil compartirles esto, lo pensé demasiado y no quiero ocultarme o preocuparme qué pensarán los demás. Está soy yo. El domingo comencé un proceso lento por volver a sentirme yo misma, pero nada es de un día para otro. Desde hoy voy pasó a paso, aprendiendo a querer a la Chriss de hoy. No tienes que leerme, pero quiero compartirte mi proceso. Dicen que toda carga es más llevadera si la compartes. Iremos día a día”.

Tras la publicación recibió muchos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.